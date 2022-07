নলবাৰী, ২৯ জুলাই : ৰাজ্যত অব্যাহত গাঞ্জা তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান (Operation against ganja in Assam) ৷ এইবাৰ আৰক্ষীৰ নহয়, গঞা ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল গাঞ্জা ব্যৱসায়ী ৷ শুকুৰবাৰে নলবাৰীৰ কাপলাবড়ীত এখন বাইকসহ হাতে লোটে আটক হ’ল দুই গাঞ্জা ব্যৱসায়ী (Ganja trader arrested with huge amount of ganja in Nalbari) ।

নলবাৰীৰ কাপলাবড়ীত আটক দুই গাঞ্জা ব্যৱসায়ী

স্থানীয় লোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, কাপলাবড়ীৰ বনপুৰাত একাংশ ৰাইজে নামাজ পঢ়ি উভতি অহাৰ সময়তে এখন বাইকত এটা মোনাৰ সৈতে দুই যুৱকক প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ প্ৰথমাৱস্থাত যুৱকদ্বয়ৰ ওপৰত সন্দেহ ওপজাত স্থানীয় লোকে দুয়োকে সোধ-পোচ কৰে । যুৱকদ্বয়ক সোধ-পোচ কৰাৰ অন্তত ওলাই পৰে উৰহী গছৰ ওৰ ।

মোনাৰ ভিতৰত বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা দেখি স্থানীয় ৰাইজে বাইকসহ আটক কৰে দুয়োকে । জব্দকৃত বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS15T0358 ৷ তাৰ পাচতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিলৱেশৰ ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে খবৰ দিয়ে স্থানীয় দৌলাশাল আৰক্ষী চকীক ।

খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰে দৌলাশাল আৰক্ষী ঘটনা স্থলীত উপস্থিত হৈ আটক কৰে দুই গাঞ্জা ব্যৱসায়ীক । জানিব পৰা মতে, আটকাধীন দুই যুৱকে গাঞ্জাখিনি সৰ্থেবাৰীৰ পৰা মুকালমুৱালৈ বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল । দীৰ্ঘদিনৰে পৰা জিলাখনৰ মুকালমুৱা অঞ্চলত ড্ৰাগছ, গাঞ্জা আদি নিচাজাতীয় দ্ৰব্যত লিপ্ত হৈ পৰিছে উক্ত অঞ্চলৰ যুৱচাম ।

মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই নিতৌ এনে ধৰণৰ কাৰ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও একাংশ সৰবৰাহকাৰীয়ে নিতৌ চলাই গৈছে এনে ধৰনৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ ৰমৰমীয়া বেহা । আৰক্ষীৰ সমান্তৰালকৈ ঠায়ে ঠায়ে স্থানীয় ৰইজেও এইক্ষেত্ৰত বিগত দিনকেইটাত এনেবোৰ অনৈতিক কামত লিপ্ত ব্যৱসায়ীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

