ৰঙিয়া, 18 অক্টোবৰ: আজি কাতি বিহু ৷ কাতি বিহু বা কঙালী বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু তিনিটাৰ অন্যতম (Kati bihu 2022)৷ আহিন আৰু কাতি মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয় (Kati bihu celebrated in Assam) ৷ এই সময়ত ভঁৰালত ধান প্ৰায় শেষ হয় আৰু শালি ধান চপাবলৈ যথেষ্ট সময় থাকে। অভাৱ-অনাটনৰে ভৰা এই সময়ত উদযাপিত হোৱাৰ বাবে কাতি বিহুক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়।

কঙাল পথাৰলৈ চাই মূৰে কঁপালে হাত দিছে কৃষকে

পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা লোকাচাৰ অনুসৰি কাতি বিহুৰ দিনা পুৱাই সকলোৱে ঘৰ-বাৰী পৰিস্কাৰ কৰে আৰু গৃহিনীয়ে ঘৰৰ সন্মুখত তুলসী ভেটি তৈয়াৰ কৰি চাকি জ্বলাই নাম প্ৰসংগ কৰে ৷ দুপৰীয়াৰ ভাগত গৃহিনীয়ে হাতত কাঁচি লৈ নিজৰ সোণগুটিৰ পথাৰডৰা চাবলৈ যোৱাৰ পৰম্পৰা আছে ৷

কাতি বিহুৰ দিনা সেউজীয়া ধাননিডৰাত চাকি জ্বলাই শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে লক্ষ্মী দেৱীক প্ৰাৰ্থনা জনায় । ফুলাম হৈ পৰা ধাননি পথাৰখন শস্য নষ্টকাৰী কীট-পতংগৰ পৰা যাতে সুকলমে ৰাখিব পাৰি সেই উদেশ্যেই আকাশ বন্তি জ্বলাই কীট পতংগৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰে‌ ।

প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো ৰাজ্যবাসীয়ে এইবাৰো উদযাপন কৰিছে কাতি বিহু ৷ কঙালী বিহুত উলহ-মালহ আৰু ভোগ-প্ৰাচুৰ্য বেছিকৈ নাথাকে যদিও বিহু বুলি পিঠা-পনা বনাই, জলপানেৰে ঘৰলৈ অহা অতিথিক আপ্যায়ন কৰে ৷

কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত বিহু নহয় যেন বৰবিহহে (kati bihu at Rangia)৷ বগৰীবাৰীৰ ৰাইজে পালন কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ কাতি বিহু (Flood affected area reacts on Kati bihu at Rangia)৷ যোৱা চাৰিমাহৰ পূৰ্বে ৰাজ্যজুৰি বানে সংহাৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে পুঠিমাৰী নৈৰ মথাউৰি ছিঙি হঠাতে অহা ঢলে অঞ্চলটোৰ হেজাৰ হেজাৰ বিঘা কৃষি ভূমি প্লাবিত কৰিছিল ৷ ঠায়ে ঠায়ে বালিৰ দহৰ পৰা পোন্ধৰ ফুট ওখ তৰপে পুতি পেলাইছে খেতি পথাৰ সমুহ ৷ চকুৰ পচাৰতে শেষ হৈ গৈছিল প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ কৃষকৰ সপোন ।

প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰি চিঙি নিয়াৰ পিছত এই বছৰ পুনৰ আহা বানে তচনচ কৰি পেলাইছে সপোনৰ ধাননি পথাৰখন । পুঠিমাৰী নৈৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে অঞ্চলটোৰ হেজাৰ হেজাৰ বিঘা কৃষিভূমি নষ্ট কৰি পেলাইছে । যাৰ বাবে খেতিয়ক সকলে মূৰে কঁপালে হাত দিব লগীয়া হৈছে ৷ পেটৰ তাৰণাৰ দিন হাজিৰা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে খেতিয়কসকল । এসাজ খাই এসাজ লঘোনে থাকি কোনোমতে জীয়াই আছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকল ।

জীৱিকাৰ মূল সম্বল সপোনৰ ধাননি পথাৰখন পানীৰ তলত থকাত পেটত গামোচা বান্ধি কষ্টকৰ দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অঞ্চলটোৰ হেজাৰৰো অধিক কৃষকে । চৌদিশে মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ, কিছু কিছু ঠাইত নদী সদৃশ পৰিৱেশ । আনহাতে নৈখনেও গতিপথ সলাই পথাৰৰ মাজেৰে যেনি-তেনি গতি কৰিছে ।

ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ লবলৈ অসহায় কৃষকৰ ওচৰলৈ অহা নাই চৰকাৰী বিষয়া । আজি পৰ্যন্ত কোনেও লাভ কৰা নাই চৰকাৰী সাহাৰ্য ৷ এতিয়া কাতি বিহুত হেঁপাহৰ পথাৰত চাকি এগজো দিবলৈ নাপাই চকুলো টুকিছে এইসকল গঞাই ৷

