নলবাৰী,৮ আগষ্ট: নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ কাটুৰীয়াত মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাটুৰীয়াত দেওবাৰে এগৰাকী কৃষকক খেতিপথাৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে দংশন কৰে বিষাক্ত সৰ্পই(Farmer dies after snake bite in Nalbari) ৷ দংশন কৰাৰ পিছতেই কৃষকজনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই অঞ্চলজুৰি পেলাইছে শোকৰ ছাঁ ।

জানিব পৰা মতে কাটুৰীয়া গাঁৱৰ নিৱাসী কৃষক বৰুণ বড়ো (৪৫)ই কাটুৰীয়াৰে খেতি পথাৰত ভুঁই ৰোপণৰ বাবে পানীৰ ব‍্যৱস্থা কৰি থকা মুহূৰ্ততে এডাল বিষাক্ত সাপে সোঁ ভৰিৰ কেইবা ঠাইত দংশন কৰে (The venomous snake bit him in several places on his right leg) । লগে লগে ওচৰতে থকা অন্য কৃষকসকলৰ লগতে পৰিয়ালৰ সহযোগত ততাতৈয়াকৈ নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও বৰুণ বড়োক চিকিৎসকে কিছু সময় চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই বৰুণৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে ।

বৰুণৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ কাটুৰীয়া অঞ্চলতেই পৰে শোকৰ ছাঁ ৷

