নলবাৰী, ৯ ছেপ্টেম্বৰ : বৰ্তমান ৰাজ্যৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ বিতৰ্ক তুংগত (controversy over Assam government education system) । বিদ্যালয় বন্ধ কৰা, বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা, শিক্ষকৰ দৰমহা, পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰা, পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখা আদি বিভিন্ন সমস্যাই জৰ্জৰিত কৰি ৰাখিছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ড (Assam govt education system) ।

ইয়াৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ যুক্তি, চৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰত কমি গৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ সংখ্যা অধিক হোৱা আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ ফলাফল শোচনীয় হোৱাৰ বাবেই বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ সপক্ষে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে (School amalgamation in Assam) । তাৰ মাজতেই আকৌ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ুওৱাৰ বাবে লোৱা চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তই জোকাৰি গৈছে বৌদ্ধিক মহলত (controversy of medium in schools of Assam) ।

যাৰ বাবে বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । আনহাতে, চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত প্ৰৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা বুলি সচেতন মহলৰ দাবী । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ উদাসীনতাকো সমালোচনা কৰি আহিছে ৰাজ্যৰ বিৰোধী তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে (Protest against Assam Govt school system) । কিন্তু তাৰ মাজতে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানলৈ এক অনন্য নজিৰ স্থাপন কৰিলে নলবাৰীৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ।

নলবাৰীৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰই চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ দেখুৱাইছে মহানুভৱতা । এসময়ত নিজে পঢ়া বিদ্যালয়খনত বৰ্তমান চিকিৎসক তথা একালৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে নিৰ্মাণ কৰি দিলে তিনিমহলীয়া অট্টালিকা (Ex student donated school building in Nalbari)। পকোৱা হাইস্কুলত নিৰ্মাণ কৰা এই অট্টালিকাটো এতিয়া উদ্বোধন কৰা হয় ।

নলবাৰীৰ এগৰাকী চিকিৎসক ডাঃ মনোজ চৌধুৰীৰ পৰিয়ালে পিতৃৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰি দিলে পকোৱা হাইস্কুলত এই অট্টালিকাটো । উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় ৪০ লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা উক্ত বিদ্যালয় ভৱনটোৰ দ্বাৰা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা চিকিৎসকগৰাকীয়ে দাঙি ধৰিলে এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন । প্ৰয়াত লক্ষ্মীকান্ত চৌধুৰী স্মৃতি ভৱনটো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় । আটকধুনীয়াকৈ সাজি উলিওৱা ভৱনটোৰ উদ্বোধন উপলক্ষে বিদ্যালয়খনত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় ।

ভৱনটি উদ্বোধন কৰে সাহিত্য অকাডেমি বঁটাপ্ৰাপক সাহিত্যিক ডঃ ৰীতা চৌধুৰীয়ে । আনহাতে, উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ভৱনটোৰ দাতা তৰুলতা চৌধুৰী আৰু পুত্ৰ শৈল্য চিকিৎসক ডাঃ মনোজ কুমাৰ চৌধুৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি । প্ৰাক্তন ছাত্ৰগৰাকীৰ এনে বিদ্যালয়প্ৰীতিত এতিয়া সকলোৱে শলাগ লৈছে ।

লগতে পঢ়ক :শিক্ষাৰ জ্যোতি বিয়পাই পঞ্চাশটা বৰ্ষ গৰকিলে সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ে