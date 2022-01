নলবাৰী, 22 জানুৱাৰী : নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক মদন কলিতাৰ আকস্মিক মৃত্যু ঘটে (Congress MLA Madan kalita died suddenly) ৷ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ নিশা প্ৰায় দহ বজাত মৃত্যুমুখত পৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক গৰাকী (The former Congress MLA died suddenly after getting a heart attack) ৷ নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হয় কলিতাৰ ৷

২০০১ চনৰ পৰা ২০০৬ চনলৈ নলবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আছিল তেওঁ ৷ সুদীৰ্ঘ ৩৩ বছৰৰ মুৰত নলবাৰী সমষ্টিক কংগ্ৰেছৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল মদন কলিতা ৷

২০০৬ ৰ নিৰ্বাচনত অগপৰ অলকা শৰ্মাৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল তেওঁ ৷ ২০১১ চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ উক্ত নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নলবাৰী সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই পৰাজিত হৈছিল কলিতা ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ অগপ দলত যোগদান কৰিছিল ৷ মদন কলিতা বিধায়ক হৈ থকা কালত পত্নী চাৰুবালা কলিতা ঘগ্ৰাপাৰ জিলা পৰিষদৰ পৰা জয়ী হৈ নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ উপ সভানেত্ৰী আৰু পিচলৈ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভানেত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ পত্নী, পুত্ৰ আৰু দুই কন্যা ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় কলিতাই ৷

তেওঁৰ আকস্মিক মৃত্যুত নলবাৰীত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে ৷ মদন কলিতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ অতি প্ৰিয়ভাজন আছিল (Former Congress MLA of Nalbari died) ৷ ইপিনে প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ঘগ্ৰাপাৰৰ কলিতাৰ ঘৰত উপস্থিত হয় নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা, মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, বিজেপিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাকে ধৰি ভালেসংখ্যক গুণমুগ্ধ ৷

প্ৰাক্তন বিধায়ক কলিতাৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ স্বাৰ্থত বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হ’ব বুলি সদৰী কৰে বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৷ ১৯৪৯ চনৰ ২ জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰয়াত প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাই ৷

