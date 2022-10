নলবাৰী, 17 অক্টোবৰ : ৰাজ্যত সঘনাই সংঘটিত হৈছে নাও দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা (Boat accident in Assam)৷ এইবাৰ নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী টৈয়দ আলী চৰত সংঘটিত হৈছে নাও দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা (Boat accident inn Nalbari)৷ দেওবাৰে বিয়লি কামৰূপ জিলাৰ গৰৈমাৰীৰ পৰা বৰক্ষেত্ৰীৰ কুৰিহামাৰীলৈ আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় নাও দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাটো (Boat Accident at Mukalmua in Brahmaputra river) ৷

জানিব পৰা মতে কামৰূপ জিলাৰ গৰৈমাৰী পাৰঘাটৰ পৰা এটা পৰিয়ালৰ ১৫ গৰাকী লোকে এখন নাও ভাড়াত লৈ বৰক্ষেত্ৰীৰ কুৰিহামাৰীলৈ আহি আছিল ৷ তেনে সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন নাৱে সন্মুখৰ পৰা খুন্দিয়াই দিয়াত থিতাতে পানীত পৰে এজন লোক (One dead in boat accident)৷ লোকজনক পানীৰ পৰা তুলিবলৈ যোৱা সময়লে লোকজন পানীত পৰি মৃত্যুৰ মুখত পৰে ৷ মৃত লোকজনৰ নাম আইজুল হ’ক বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে ৷

আনহাতে এই নাও দুৰ্ঘটনাত তিনিগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (3 injured in boat accident at Mukalmua)৷ আহত তিনিগৰাকী হ’ল মকিবুল ইছলাম, তাইজোদ্দিন আহমেদ আৰু ফৰমান আলী ৷ পৰিয়ালৰ লোকে ততালিকে তিনিজনক মুকালমুৱা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ৷ ইফালে বিপৰীত পিনৰ পৰা আহি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা নাওখনৰ কোনো লোক এতিয়ালৈ হতাহত নাই হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে৷

Boat Accident In Nalbari: নাও দুৰ্ঘটনাত এজন নিহত, তিনিগৰাকী আহত

উল্লেখ্য যে যোৱা 10 অক্টোবৰত ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত এক নাও দুৰ্ঘটনাৰ সংঘটিত হৈছিল ৷ জোনাইৰ লালি আৰু চিয়াং নদীৰ সংযোগস্থল কাংকান চাপৰিত সংঘটিত হৈছিল এই নাও দুৰ্ঘটনাটো ৷ নাওখনত সাতগৰাকী যাত্ৰী আছিল আছিল যদিও ছয়গৰাকী যাত্ৰীৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ৷ এই দুৰ্ঘটনাত এটি এবছৰীয়া শিশু সন্ধানহীন হৈছিল ৷ সন্ধানহীন হৈ থকা শিশুটি অমিয় দলেৰ কন্যা ঐকনেং দলে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছিল ৷

তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে চৰকাৰে টুলুঙা নাৱৰ চলাচল বন্ধ কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও প্ৰশাসনৰ অৱহেলা আৰু সোপাঢিলা নীতিৰ ফলতেই সঘনাই এনে ধৰণৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে ৷