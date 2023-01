নলবাৰীত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ১২৭ সংখ্যক ওপজা দিন

নলবাৰী, ২৩ জানুৱাৰী: নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ১২৭ সংখ্যক ওপজা দিন (127th birth anniversary of Bose) সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজি পালন কৰা হয় । ৰাজ্য়খনৰ বহুতো দল- সংগঠনে নেতাজীৰ ওপজা দিনটো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰে । ইয়াৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সোমবাৰে নলবৰীতো উদযাপন কৰা হয় তেওঁৰ জন্মদিন (Birth anniversary of Netaji in Nalbari)৷

নলবাৰীত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সংগ্ৰামী নেতাগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় (Netajis Birth anniversary)। সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উদযাপন কমিটী, নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্য়োগত উলিওৱা এই শোভাযাত্ৰাই চহৰখন পৰিভ্ৰমণ কৰে ৷ এই শোভাযাত্ৰাটোত কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আপোচবিহীন ধাৰাৰ প্ৰতিনিধি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মজয়ন্তী নলবাৰীৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ত ১৫ জানুৱাৰীৰ পৰা ৫ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ পালন কৰি থকা বুলি সদৰী কৰিছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উদযাপন কমিটী, নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে ৷

এই সন্দৰ্ভত আয়োজকসকলে কয় যে, নৱ প্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ নেতাজীৰ জন্মজয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । নেতাজীৰ চিন্তা আছিল ব্য়তিক্ৰমী । দেশক শোষণ-নিপীড়ণৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল । কেৱল ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধেি নহয়, দেশত গঠন হ'বলগীয়া নতুন চৰকাৰো যাতে শোষণ-নিপীড়নৰ পৰা আঁতৰি থাকে তাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল ।

উল্লেখ্য় যে, ১৮৯৭ চনৰ ২৩ জানুৱাৰীত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল (Netaji Subhas Chandra Bose)। এইগৰাকী মহান দেশ প্ৰেমিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত নাজী জাৰ্মানী আৰু জাপানৰ সহযোগত ভাৰতক ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । ১৯৪২ চনত জাৰ্মানীত Indische Legionৰ ভাৰতীয় সৈন্য আৰু বাৰ্লিনস্থিত Special Bureau for Indiaৰ জাৰ্মান আৰু ভাৰতীয় বিষয়াসকলে তেওঁক প্ৰথমবাৰৰ বাবে "নেতাজী" বুলি সম্বোধন কৰিছিল ।

ইয়াৰ পিচৰে পৰাই তেওঁ এই নামেৰেই জনাজাত হৈ পৰে । ১৯৪৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুয়ে এখন জাৰ্মান ছাবমেৰিনত যাত্ৰা কৰিছিল (German Submarines)। ইয়াৰ পিছত মাদাগাস্কাৰত তেওঁক এখন জাপানী ছাবমেৰিনলৈ বদলি কৰা হৈছিল । নেতাজীয়ে জাপান অধিকৃত সুমাত্ৰাত ১৯৪৩ চনৰ মে'ত পদাৰ্পণ কৰিছিল ।

