নলবাৰী, ১৫ জুন : বিগত কেইবাদিন ধৰি ৰাজ্যত হৈ আছে নেৰানেপাৰা বৰষুণ ৷ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন অঞ্চল ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ নলবাৰীতো বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ (Flood in Nalbari due to heavy rainfall) ৷ নলবাৰীৰ ভিন্ন অঞ্চল এতিয়া ডুব গৈছে পানীৰ তলত (Flood in Nalbari)৷

তথ্য অনুসৰি, মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰাখাতত বুঢ়াদিয়া নৈৰ বুকু উফন্দি উঠিছে ৷ ফলত বুধবাৰে বুঢ়াদিয়াৰ বাঢ়নি পানীয়ে চিঙি পেলাই বিহামপুৰ-মধুপুৰ সংযোগী মূল পথচোৱা (Road destroyed by Burhadia river flood water) । এই পথচোৱা চিঙি যোৱাত পথটোৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ অঞ্চলৰ মাজত সংযোগ তথা যাতায়ত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।

ৰাজ্যত হৈ আছে নেৰানেপাৰা বৰষুণ

বাঢ়নি পানীৰ এই ধ্বংস লীলাই বৰ্তমান দুই দিশৰ ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে (Flood creating a howl situation) ।

আনকি বুঢ়াদিয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীৰ তলত বুৰ গৈছে ধৰ্মপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল ৷ ইফালে বিহামপুৰ-মধুপুৰৰ মূল পথচোৱা চিঙি নিয়াৰ ফলত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ শংকাই দেখা দিছে ৷ উপায়ন্তৰ হৈ এতিয়া বানাক্ৰান্ত ৰাইজে বিচাৰিছে চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সহায় ৷ অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সময়তহে হ’ব লক্ষণীয় ৷

