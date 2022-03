নলবাৰী,১০ মাৰ্চ : দিল্লীস্থিত গ্ৰীণ উইণ্ড' নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ । সমাজ জীৱনলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা ২০ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা সংগঠকক বিশেষ বঁটা প্ৰদান কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে । নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাস্থিত বিষ্ণু-জ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত বুধবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত গ্ৰীণ উইণ্ড' প্ৰতিষ্ঠানে বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰে (Award ceremony of green window in Nalbari)। গ্ৰীণ উইণ্ড' ইভেন্ট এণ্ড এৱাৰ্ডছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ (Green Window Event and Awards Private Limited) উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান ।

বৰক্ষেত্ৰীত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তি আৰু সংগঠকক গ্ৰীণ উইণ্ড' গৌৰৱম আৰু গ্ৰীণ উইণ্ড' প্ৰেৰণা শীৰ্ষক দুটা ভাগত বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হয় । অনুষ্ঠানটোত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে বৰতলা মানেৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ধৰ্মনাৰায়ণ গোস্বামীয়ে । বিশিষ্ট সমাজসেৱক শশীভূষণ ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে অনুষ্ঠানটোৰ মুখ্য আহ্বায়ক সংগীতা মেধিয়ে ।

গ্ৰীণ উইণ্ড প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশেষ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান

বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বি. বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ দীনেশ বৈশ্য । বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন,বিশিষ্ট বোলছবি পৰিচালক, নাট্যকাৰ- অভিনেতা হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, বৰক্ষেত্ৰী প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়া লীলাধৰ দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে ।

অনুষ্ঠানটোত অসমৰ অন্যতম সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিৰিণা গোষ্ঠী অসমকে ধৰি ৬ গৰাকী ব্যক্তি তথা সংগঠনক গ্ৰীণ উইণ্ড' গৌৰৱম-২০২১ আৰু ২০ গৰাকী ব্যক্তি তথা সংগঠনক গ্ৰীণ উইণ্ড' প্ৰেৰণা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ দিল্লীস্থিত গ্ৰীণ উইণ্ড' প্ৰতিষ্ঠানটিৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালিকা সুস্মিতা মেধীয়ে উপস্থিত থাকি বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷

