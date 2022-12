কি চলিছে বৰক্ষেত্ৰী মহাবিদ্যালয়ত ?

নলবাৰী, ১২ ডিচেম্বৰ: নলবাৰীৰ মুকালমুৱাস্থিত বৰক্ষেত্ৰী মহাবিদ্যালয়ত বিভিন্ন বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (Allegations of financial irregularities in Barkhetri College) । মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড৹ ভাস্কৰ কলিতাই অনিয়মেৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ জমা পুঁজিৰ ধন খৰছ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে । মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ অনুমোদন অবিহনে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে (Allegations of financial corruption against principal) ।

অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা এই অভিযোগ সত্য বুলি স্বীকাৰ কৰিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ৰমেন তালুকদাৰে । আনহাতে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ড৹ ভাস্কৰ কলিতাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা এই সকলো অভিযোগ নস্যাৎ কৰে । লগতে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত গোপন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিজৰ পচন্দৰ দৈনিক বাতৰি কাকত এখনত প্ৰচাৰ কৰিছিল (Corruption in Barakshetri College)।

সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে তেওঁ মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ অনুমোদন সাপেক্ষে সামগ্ৰী সমূহ ক্ৰয় কৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ জমা পুঁজিৰ ধন বিভিন্ন জৰুৰী কামত খৰছ কৰাৰ বিতং তথ্য প্ৰকাশ কৰা বুলি বাতৰি কাকত খনত প্ৰচাৰ কৰে । কিন্তু মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে সম্বোধন কৰা সংবাদমেলখনৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাত প্ৰকাশ কৰে পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে (Financial corruption in Barakshetri College) ।

আনহাতে সংবাদমেল সন্দৰ্ভত বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন সংবাদ গোষ্ঠীৰ সাংবাদিক সকলো জ্ঞাত নহয় । মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ দুই মেৰুৰ স্থিতিৰ পৰা এতিয়া মহাবিদ্যালয়খনত বিত্তীয় খেলিমেলি সংঘটিত হোৱাৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে । আনহাতে অধ্যক্ষ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা অভিযোগ সমূহ মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে গোপন সংবাদমেলৰ নাটক ৰচনা কৰা বুলিও এতিয়া অঞ্চলটোৰ সচেতন মহলত চৰ্চা চলিছে ।

