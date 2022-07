নলবাৰী,৩জুলাই: নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱা আদাবাৰী পহৰা চকীৰ পৰা অভিযুক্তৰ পলায়ন (Accused escapes from Adabari Mukalmuwa out post in Nalbari)। জিলাখনৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আদাবাৰী পহৰা চকীৰ পৰা এজন অভিযুক্তই পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি আদাবাৰী পহৰা চকীৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এজন নাৰী নিৰ্যাতনকাৰী‌ অভিযুক্তক ।

Accused escapes in Mukalmuwa : মুকালমুৱাৰ আদাবাৰী পহৰা চকীৰ পৰা পলাল অভিযুক্ত

শহুৰেকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত জামাল আলীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। দেহৰ কালাকুচিৰ জামাল আলীয়ে তেওঁৰ পত্নী আৰ্জুমা বেগমক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন কৰাৰ উপৰিও চুলি কাটি দিছিল । সেই খবৰ পাই শহুৰেকে আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে থানালৈ নিয়ে যদিও শণিবাৰে সন্ধিয়া আৰক্ষী পহৰা চকীৰ পৰা পলায়ন কৰে । আৰক্ষীৰ চকীৰ পৰা অভিযুক্তৰ পলায়নক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত ।

লগতে পঢ়ক:মৈৰাবাৰীত ড্ৰাগছ ছয় সৰবৰাহকাৰী আটক