নলবাৰী, ২৬ আগষ্ট : মাধ্যম বিতৰ্কই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য । প্ৰাথমিক শিক্ষাত ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰয়োগ কৰাৰ চৰকাৰী হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল-সংগঠন (protest against english medium in primary level)। চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ নলবাৰীত ৰাজপথত নামিল একেই বিচাৰ ধাৰাৰ ছাত্ৰ সংগঠন অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ (ABVP protest against english medium) ।

নলবাৰীত চৰকাৰবিৰোধী শ্লোগানেৰে ABVP ৰ প্ৰতিবাদ

অসম চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰাই যেন আৰম্ভ হৈছে সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদ (ABVP reaction on Jayanta Malla comments) । এদিন পূৰ্বে স্বাক্ষৰ অভিযান কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ সমৰ্থন কৰি আৰু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত পুনৰ একেই দাবীত আজি সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ (ABVP against Assam Government education system) ।

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি বলৱৎ (National Education Policy 2020) আৰু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সংগঠনটোৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (ABVP protest in Nalbari) । প্ৰতিবাদী ছাত্ৰকৰ্মীসকলে শিক্ষামন্ত্ৰী হায়-হায়, অসম চৰকাৰ হায়-হায় আদি শ্লোগান দি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদৰ অন্তত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে এখনি স্মাৰক-পত্ৰ ।

উল্লেখ্য, অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ সমৰ্থনত নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক গণ স্বাক্ষৰ অভিযান ৰূপায়ণ কৰে (Signature campaign of ABVP in Nalbari) ।

গণ স্বাক্ষৰ অভিযান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ সদস্যসকলে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি কোনোবাই অৱমাননা কৰিব বিচাৰিলে সেয়া কেতিয়াও মানি লোৱা নহ’ব ৷ প্ৰাথমিক শিক্ষা কেৱল মাতৃভাষাত হ’ব লাগে (Science and Mathematics in English in LP schools) ৷ যাৰ বাবে পৰিষদে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ সমৰ্থনত নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এক স্বাক্ষৰ অভিযান গ্ৰহণ কৰে ৷

