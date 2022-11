নলবাৰী, ৭ নৱেম্বৰ : ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ডেংগু ৰোগ (Dengue becoming severe in Assam) । নলবাৰীতো এঘাৰজনকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে ডেংগু (Dengue in Nalbari) । জিলাখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ডেংগুৰ সংক্ৰামণত এঘাৰজনকৈ লোক চিকিৎসাধীন হ'বলগা হৈছে । নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত (Mukunda Kakoti Civil Hospital Nalbari) চিকিসাধীন হৈ ইতিমধ্যে কেইবাজনো ডেংগু ৰোগী সুস্থ হোৱাৰ দিশে ।

বৰ্তমান নলবাৰীৰ এঘাৰজনৰ এগৰাকী ডেংগু ৰোগী নলবাৰীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলি উল্লেখ কৰে নলবাৰী জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ সুভাষ চন্দ্ৰ শৰ্মাই (Joint Director of Health Nalbari) । সঞ্চালকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, জিলাখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ডেংগুৰ প্ৰতি সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বৰ্তমান নলবাৰীৰ সকলো ডেংগু ৰোগী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে ডাঃ সুভাষ চন্দ্ৰ শৰ্মাই ।

আনহাতে, এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকজনৰো স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা উন্নতি হোৱা বুলি কয় সঞ্চালকগৰাকীয়ে । আনহাতে, নলবাৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজক সজাগ হৈ গৰু, ম'হ, গাহৰি আদিৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনমূলক সজাগতা ব্যক্ত কৰে ।

উল্লেখ্য, ৰাজ্যৰ ভিতৰতে ডিফুত ভয়াৱহভাৱে সংক্ৰমণ হৈছে ডেংগুৰ (Dengue at Diphu) । ডিফু মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালত ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন 42 গৰাকী ডেংগু ৰোগী । ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত (Diphu medical college) ডেংগুৰ ৱাৰ্ডত সংৰক্ষিত কৰা হৈছে মুঠ 30 খন বিছনা ।

আনহাতে, সোমবাৰৰ পৰা 5 দিনলৈ জিলাখনত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে । ডিফু মিউনিচিপালটী বোৰ্ডৰ অধীনস্থ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰধান সচিবে (School closed for dengue at Diphu) । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ ৰাজ্যিক মিছন সঞ্চালক IAS ডাঃ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়াই শনিবাৰৰ বিয়লিৰ পৰা ডিফুত বাহৰ পাতি পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰিছে (Anti Dengue Operation at Diphu) ৷

