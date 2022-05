নগাঁও, 9 মে' : কামপুৰৰ মাজঘিলানীত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ঘটনা । কপিলী নৈত গা ধুবলৈ গৈ নৈৰ পকনীয়াত সোমাই কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিলে দুই যুৱকে (Two youths died while bathing in Kapili river) ৷ মৃত যুৱক দুজনৰ নাম পাৰভেশ আহমেদ(১৭) আৰু নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰিৰ ফৰিদ আহমেদ(২০) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

জানিব পৰা মতে, কামপুৰৰ ঘিলানীৰ পাৰভেশৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল ফৰিদ আহমেদ নামৰ যুৱকজন । সোমবাৰে দুপৰীয়া যুৱক দুজনে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ গৰমৰ পৰা সকাহ পাবলৈ গা ধুবলৈ নামি গৈছিল কপিলী নৈত । তেনে সময়তে যুৱক দুজনে গা ধুই থকা অৱস্থাত পকনীয়াত সোমোৱাৰ ফলত সংঘটিত হয় এই অঘটন ।

ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় লোকে নৈত যুৱক দুজনক প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসকে দুয়োজনকে মৃত ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ পিছতে যুৱক দুজনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে । সোমবাৰে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ কামপুৰ তথা ঘিলানী অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

