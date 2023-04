ঘৰলৈ উভতিল যুৱকৰ মৃতদেহ

নগাঁও, 1 এপ্ৰিল : স্বামী-স্ত্ৰীৰ কাজিয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি ৷ মেঘালয়ত কাম কৰিবলৈ গৈ ঘৰলৈ উভতিল যুৱকৰ নিথৰ দেহ (Youth suspected murder in Meghalaya) ৷ যুৱকজনৰ ভিনিয়েকে মানুহ লগাই হত্যাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে (Suspected murder case in Nagaon) ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰবাৰ কহুৱাতলি গাঁৱৰ মিন্টু বৰা নামৰ যুৱক এজনে মেঘালয়লৈ ভিনিয়েকৰ কথা অনুসৰি কাম কৰিবলৈ গৈছিল ৷ মেঘালয়ত ভিনিয়েকৰ তত্বাৱধানতে কাম কৰিছিল মিণ্টুৱে (Youth suspected death by his brother in law ) ৷ কিন্তু মাজতে ভিনিয়েক প্ৰাঞ্জল বৰাই মেনেজাৰক কেইদিন ঘৰলৈ যাম বুলি কামৰ পৰা ছুটী বিচাৰিলে ৷ মেনেজাৰেও প্ৰাঞ্জলৰ কথা শুনি ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে (suspected murder in Meghalaya)৷

কিন্তু তাৰ পিচতে ভিনিয়েক প্ৰাঞ্জলে ঘৰলৈ আহি ঘৰত পত্নীৰ লগত কাজিয়া লগাৰ লগতে পৰিয়ালৰ পত্নীকো হাৰাশাস্তি কৰে ৷ প্ৰাঞ্জলে নিজ পত্নীক মাৰপিটো কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে ৷ তাৰ পিচত পুনৰ প্ৰাঞ্জলে কামৰ ঠাইলৈ উভতি যায় ৷ তাৰ পিচতে যোৱা ২৯ মাৰ্চত মিণ্টুৰ পৰিয়ালে মিণ্টুৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰে ৷ হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মিণ্টুৰ মৃতদেহ ৷

এই খবৰ শুনি মিণ্টুৰ পৰিয়ালৰ লোকে জোৱাঁয়েক প্ৰাঞ্জলক সোধা পোছা কৰিবলৈ ফোন কৰে যদিও ফোন ছুইচ অফ কৰি ৰাখে প্ৰাঞ্জলে ৷ তাৰ পিচৰ পৰা প্ৰাঞ্জলে ঘৰৰ লোকৰ লগতো কোনোধৰণৰ সংযোগ কৰা নাই ৷ আনকি প্ৰাঞ্জলে খুলশালীয়েকৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভতো একো এটা খবৰ কৰা নাই ৷

শুকুবাৰে সন্ধিয়া মিন্টু বৰাৰ মৃতদেহ ঘৰ পোৱাৰ পাচতেই মিন্টুৰ বাসগৃহত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । ইতিমধ্য মিণ্টুৰ পৰিয়ালৰ লোকে ন্যায় বিচাৰি মেঘালয় লামচং আৰু জাজৰি আৰক্ষী থানাত ভিনিহিয়েকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে (FIR against Youth suspected death)।

মিণ্টুৰ ভাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰা অনুসৰি ভিনিয়েক প্ৰাঞ্জলে তেওঁলোকৰ ভগ্নীক একো কৰিব নোৱাৰি খঙৰ ভমকত মিণ্টুক হত্যা কৰে ৷ অচিৰেই ভিনিয়েক প্ৰাঞ্জলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে মিণ্টুৰ পৰিয়ালৰ লোকে ৷

