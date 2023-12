এই চেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতিতে কলিয়াবৰৰ তদানীন্তন জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতিত কলং বোৱাই নিয়াৰ পৰিকল্পনাৰে আন্তজাৰ্তিক খ্যাতিসম্পন্ন কেন্দ্ৰীয় জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনস্থ প্ৰতিষ্ঠান WAPCOS-ক ২০১৯ চনত কলং উন্নয়নৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় । WAPCOS-ৰ জৰীপ, অনুসন্ধান, ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন, সমীক্ষাৰ অন্তত ২০২০ চনৰ জানুৱাৰী মাহত Rejuvenation of Kolong River (Construction of Intake and Appurtenant Structure) নামৰ এখন প্ৰাক্‌কলন প্ৰস্তুত কৰি কলঙৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় এই আন্তঃগাথঁনি নিৰ্মাণৰ ব্যয় আনুমানিক ১৩৫.৪০ কোটি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ।