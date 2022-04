নগাঁও,১৬ এপ্ৰিল : গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো স্থানতে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব নামঘৰৰ লগতে ভক্তসকলৰ বাবে যাত্ৰীনিবাস (Namghar to be built with memories of Sankardeva)। কোনো ব্যক্তিয়ে জীৱনৰ শেষ সময়ত যদি গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ দৰ্শন কৰাৰ ইচ্ছা কৰে তেন্তে তাৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যেই গ্ৰহণ কৰা হ'ব আঁচনি (Assam CM announces government next plan on Shankardeva)। শনিবাৰে গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাত উপস্থিত হৈ এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM at Batadrava Than)।

বটদ্ৰৱাত দ্বিতীয় প্ৰকল্পৰ কামৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা মতে বটদ্ৰৱা থানৰ হাতীপুখুৰীও সম্পূৰ্ণ নৱীকৰণ কৰা হ'ব । শনিবাৰে বটদ্ৰৱা থানৰ অভিলাষী আচঁনিসমূহৰ দ্বিতীয় প্ৰকল্পৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই দুটা প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ পাছত পৱিত্ৰ আকাশী গংগাৰ লগতে অন্য ঠাই সমূহৰো উন্নয়নৰ কাম হাতত লোৱা হ'ব ।

একেদৰে আই কনকলতা আৰু দামোদৰ আঁতাৰ প্ৰচেষ্টাতে বটদ্ৰৱা থানে এক নতুন জীৱন পোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে আই কনকলতাৰ অতুলনীয় বৰঙণিক নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণেও চিন্তা কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :ৰাজ্যবাসীলৈ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা