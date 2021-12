নগাঁও, 17 ডিচেম্বৰ : বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱত আত্মপ্ৰকাশ হ’ল ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰ'ৰ মহিলা শাখা (Women's Wing of National Human Rights Crime Control Bureau) ৷ এই শাখাৰ লক্ষ্য ৰাজ্যখনক অপৰাধ মুক্ত কৰি তোলা ৷ বিশেষকৈ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ড্ৰাগছৰ কৰাঁল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্ত কৰাই এই সংগঠনটোৰ মূল উদ্দেশ্যে ৷

বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাৱত এক সংবাদমেল যোগে এই কথা সদৰি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰ'ৰ মহিলা শাখাই ৷ এই সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা চাহনাজ চুলতানাই সদৰি কৰা অনুসৰি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰথমে এই সংগঠনটোৱে গ্ৰহণ কৰিব সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ (Campaign against drugs in Nagaon) ৷ আনকি ড্ৰাগছৰ কৰাঁল গ্ৰাসত পৰা যুৱক-যুৱতী সকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সংস্থাটোৱে সহায় ল’ব মনোবিজ্ঞানীসকলৰো ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰ'

আনকি মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবেও সংস্থাটোৱে কাম কৰি যাব ৷ এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী তথা ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছে নকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰ'ৰ মহিলা শাখাটোৱে ৷ লগতে সংগঠনটোৱে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সম্বন্ধে কাম কৰাৰ কথাও সদৰি সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজন কৰা এক সংবাদ মেলত সংগঠনটোৱে নগাঁও জিলা মহিলা শাখাৰ সদস্য সকলৰ (Members of National Human Rights) নামো প্ৰকাশ কৰে ৷ অনিতা চাবু ধুতক সভানেত্ৰী, চাহনাজ চুলতানা সাধাৰণ সম্পাদিকা, যুটীয়া সম্পাদিকা হিচাপে ডঃ ত্ৰিবেণী শইকীয়া আৰু অনিমা শইকীয়া, উপ-সভানেত্ৰী হিচাপে ডঃ কৰবী কোচ, আইনী উপদেষ্টা হিচাপে সীমা ডাব্ৰিয়ালকৰ সহিতে ১৫ জনীয়া সমিতি ঘোষণা কৰে সংগঠনটোৱে ৷

