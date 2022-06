নগাঁও, 23 জুন : কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন এলেকা প্লাৱিত(Flood in Nagaon) কৰাৰ সময়তে এটা বন্যহস্তীয়ে নগাঁৱত সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱৰ । নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত হঠাৎ বনৰীয়া হাতীৰ প্ৰৱেশক কেন্দ্ৰ কৰি একাংশৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিস্থিতিৰ । বিগত দুটা দিনে নিশা চহৰখনতে হাতীটো বিচৰণ কৰি থকা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে(Wild Elephant terror in Nagaon during flood menace) ।

নগাঁও চহৰত বিচৰণ কৰি থকা বনৰীয়া হাতীটোৱে নগাঁৱৰ জিলা উপায়ুক্তৰ চৰকাৰী আৱাসৰ চৌহদৰ দেৱাল ভাঙি চলালে তাণ্ডৱ । ইয়াৰোপৰি নগাঁও চহৰৰ বেঙ্গলী বয়জ হাইস্কুলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰো যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে বনৰীয়া হাতীটোৱে । নিশা চহৰখনৰ বিভিন্ন এলেকাত বিচৰণ কৰি থকা হাতীটোৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে এটা CCTV কেমেৰাত । এখন বাহনৰ কাষেৰে হাতীটো পাৰ হৈ গৈছে যদিও বাহনখনৰ কোনো ক্ষতিসাধন কৰা নাই হাতীটোৱে ।

বান বিভীষিকাৰ মাজত নগাঁও চহৰত হাতীৰ তাণ্ডৱ

উল্লেখযোগ্য যে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে নগাঁৱৰ লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বহু এলেকা জলমগ্ন কৰাৰ ফলতেই নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি হাতীটো ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । সম্প্ৰতি নগাঁৱৰ বৰঘাটৰ সমীপৰ জাছিংফা ৰিচৰ্টৰ পিছফালৰ বিলত আশ্ৰয় লৈছে হাতীটোৱে । হাতীটোৱে যাতে কোনো লোকৰ ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে বন বিভাগৰ লোক, আৰক্ষী, অৰ্ধসমাৰিক বাহিনীৰ লোক ৷

হাতীটো পুনৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ দিশে খেদি পঠিওৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে বন বিভাগৰ লোকে । অৱশ্যে দিনত হাতীটো খেদি পঠিওৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি নিশা হাতীটোক খেদি পঠিওৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে বন বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷

