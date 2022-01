চামগুৰি, 10 জানুৱাৰী : পুৰণিগুদামৰ গড়মূৰত ৰাইজৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ অবৈধভাৱে সুৰা সৰবৰাহ কৰা এজন যুৱকক আৱদ্ধ কৰি আৰক্ষীক গটাই দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে ৷ ৰাইজে চলোৱা অভিযানত হাতে-লোটে ধৰা পেলাই যুৱকজনক ৷

ধৃত যুৱকজনৰ বেগত সুৰাৰ লগতে পোৱা যায় বহুতো নিচা জাতীয় দ্ৰব্যও ৷ গড়মূৰৰ এজন লোকৰ ঘৰত গোপনে দিবলৈ আহিছিল সুৰাখিনি ৷ ঘটনাস্থলী পুৰণিগুদাম আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰে ৷

অবৈধভাৱে কৰা সুৰা সৰবৰাহকাৰীক ধৰি ৰাইজে গতালে আৰক্ষীক

ধৃত যুৱকজনে সুৰাখিনি দিবলৈ অহা লোকজনৰ ঘৰতো আৰক্ষীয়ে চলালে তালাচী ৷ তালাচীৰ সময়ত লোকজনৰ ঘৰৰ পৰাও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে সুৰা ৷ ইতিমধ্যে এই অসাধু চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত আনসকলৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে পুৰণিগুদাম আৰক্ষীয়ে ৷

অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হয় বৰপেটা জিলাতো ৷ দেওবাৰে বালাভিটা অঞ্চলৰ সচেতন ৰাইজৰ লগত মিলি যুৱকৰ এটা দলে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাক খেদি খেদি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় (Mission against drug in Barpeta) ৷ ইয়াৰ পিছতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক কৰায়ত্ব কৰি গছত বান্ধি শাস্তি বিহিলে উপস্থিক স্থানীয় লোক সকলে ৷ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ পৰা ৰাইজে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কেইবাটাও সৰু টেমা জব্দ কৰাৰ লগতে কিছু নগদ ধন, খালী কন্টেইনাৰ আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰে ৷ পিছত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে ৰাইজে (Drug peddler caught at Balibhita) ৷

লগতে পঢ়ক : Drug peddler arrested: প্ৰথমে গঞাই কৰায়ত্ব কৰি গছত বান্ধিলে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক