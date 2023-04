নগাঁও, ৪ এপ্ৰিল : পুনৰ আন এক সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে (Nagaon police operation against smuggler) । এইবাৰ ক্ৰিকেটাৰৰ বেশত অভিযান চলাই বহিঃৰাজ্যৰ দুই অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে (arms suppliers detained by Nagaon police) । নগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত এক গোপন কৌশলেৰে অভিযান চলাইছিল নগাঁৱৰ বৰঘাটত (crime branch of Nagaon police search operation) । অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোৱে ক্ৰিকেটাৰৰ বেশ লৈ চলোৱা অভিযানত জালত পৰে নাগালেণ্ডৰ দুই অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী ।

অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰসহ আটক কৰে অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী দুটাক । নাগালেণ্ডৰ মুকোচাং জিলাৰ দুই অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী ইমটা গুমপা আৰু ইমনাই অস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে অতি কৌশলেৰে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয় নগাঁও আৰক্ষী । অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা আৰক্ষীৰ দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰে এটা 7.65MM পিষ্টল আৰু ৫ জাঁই সজীৱ গুলী । ধৃত দুই অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীৰ এজন নাগালেণ্ডৰ বেটেলিয়নত ২০১৭ চনলৈকে কৰ্মৰত আছিল বুলি আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ।

অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত হোৱা নাই নগাঁও আৰক্ষী । নাগালেণ্ডৰ পৰা অসমত অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰা সৰবৰাহকাৰী ইমটা গুমপা আৰু ইমনাৰ সৈতে নগাঁও তথা অসমৰ আন কোন কোন জড়িত তাৰ সবিশেষ তথ্যৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । ধৃত অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী দুটাক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

স্মৰ্তব্য যে নাগালেণ্ডৰ পৰা অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ আৰু সজীৱ গুলী লগত লৈ সৰবৰাহকাৰী দুটা কিদৰে কেইবাখনো জিলা অতিক্ৰম কৰি নগাঁৱত উপস্থিত হ'ল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ । উল্লেখযোগ্য যে নগাঁৱৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত বিগত কিছুদিনত ড্ৰাগছকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই কেইবাটাও সফলতা লাভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

