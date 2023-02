সপোন দেখাৰ বয়সত জীৱন সংগ্ৰাম চলাইছে কপিলে

ৰহা,১২ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰী: জীৱনৰ চকৰিটো যেন সঁচাকৈয়ে অদ্ভুত । কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ শৈশৱে সকলোৰে মন হৰে, আন কেতিয়াবা আকৌ কাৰোবাৰ শৈশৱে চকু সেমেকাই । তেনে এটি শিশুৰ কাহিনী এয়া । এটি বাৰ বছৰীয়া কনমানি কিশোৰৰ কাহিনীয়ে সেমেকাইছে সকলোৰে দুচকু । ঘৰে ঘৰে, বজাৰে বজাৰে খৰি বেছি পোহপাল দিছে ৰুগীয়া পিতৃ আৰু পোন্ধৰ বছৰীয়া জ্যেষ্ঠ ভগ্নীক ।

থাকিবলৈ নাই এটা নিৰাপদ ঘৰ । বৰষুণ পৰিলেই গোটেই ঘৰখন হৈ পৰে জলমগ্ন । চৰকাৰ, জনপ্ৰতিনিধি কিম্বা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি, কাৰোৰে চকুত পৰা নাই ৰহাৰ সমীপৰ জৰাবাৰী আলিকুছিৰ এই দুৰ্ভাগ্যকে সাৰথি কৰি চলা পৰিয়ালটিৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা(Tragic story of helpless boy in Raha) । জীৱনৰ গভীৰতা বুজি নৌপাওঁতেই জীৱন যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হ’ল এই কণমানিটো । মাতৃহাৰা এই কণমানিটোৱে অসুস্থ পিতৃৰ লগতে দায়িত্ব বহন কৰি আহিছে ১৫ বছৰীয়া জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ ।

১২বছৰীয়া এই কণমানিটোৰ নাম কপিল নাথ । চাওক মাত্ৰ বাৰ বছৰীয়া কপিলে কেনেকৈ চাইকেলত খৰি বোজা কৰি ঘৰে ঘৰে, পথে পথে ঘূৰিছে । এটাই উদ্দেশ্য ৰুগীয়া দেউতাক আৰু বায়েকক সুখেৰে এসাজ খুৱাব । পখিলা খেদা বয়সতে মাতৃক হেৰুওৱা কপিলক ডাঙৰ দীঘল কৰে বায়েক বিনিতাই । পিতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে কম বয়সতে ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিবলগীয়া হৈছে মাত্ৰ ১২ বছৰীয়া কপিলে ।

চাইকেলেৰে খৰি বিক্ৰী কৰি তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছে কপিলে ।‌ কেতিয়াবা ঘৰৰ বাৰীৰ খৰি কাটি বিক্ৰী কৰে, আন কেতিয়াবা আকৌ আনৰ খৰি বিক্ৰী কৰি হাজিৰা লয় কপিলে । তেনেকৈয়ে দৰিদ্ৰ ঘৰখন চলাই আছে কপিলে । তাৰ মাজতে কপিলে অব্যাহত ৰাখিছে অধ্যয়ন । কপিল বৰ্তমান শ্বহীদ হেমৰাম পাটৰ স্মৃতি হাইস্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ । পঢ়া শুনা কৰি ভবিষ্যতে এজন‌ ভাল‌ মানুহ হোৱাৰ সপোন আছে কপিলৰ ।

কিন্তু কপিল অসহায়, দৰিদ্ৰতাৰ বাবে কম বয়সতে ল'বলগীয়া হোৱা দায়িত্ববোধে কপিলৰ সপোন পূৰণ কৰাত ঠিয় দিছে বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ । তাতোকৈ পৰিতাপৰ কথা যে কপিলৰ পিতৃ আৰু বায়েকক লৈ থাকিবলৈ এটা ভাল ঘৰো নাই । এটা ভগা উৰুখা পঁজাত থাকে এই তিনিটি প্ৰাণী । আকাশৰ তৰা দেখা জুপুৰিটোত বৰষুণ, বতাহ আহিলেই লৰ মাৰিব লাগে আনৰ ঘৰলৈ । আশ্ৰয় বিচাৰে আনৰ ওচৰত ।

এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বাৰপূজীয়া কপিলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত জৰাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ আলিকুছি গাঁৱৰ এই অসহায় কিশোৰ-কিশোৰীৰ ওপৰত কিয় চকু পৰা নাই পঞ্চায়তৰ ? মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে নিজা সমষ্টিৰ এই কৰুণ ছবিখন আজিলৈকে কিয় দেখা নাই ? দায়িত্ব ক'ত ? ৰাজহুৱা মঞ্চত গান গাই দৰ্শকক হাঁহিৰ উৎস দিয়া ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে (MLA Ramakant Deori) কিয় দেখা নাই এই অসহায় পৰিয়ালটোক ? কিয় আজিলৈকে এটা চৰকাৰী ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ?

অৱশেষত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক(CM Himanta Biswa Sarma) দুয়ো ভাতৃ ভগ্নীয়ে জনালে কাতৰ অনুৰোধ(Poor family ask for help from CM), "মামা আমাক এটা ঘৰ লাগে, বৰষুণ দিলেই জলমগ্ন হৈ পৰে আমাৰ ঘৰটো । আনৰ ঘৰত গৈ থাকিব লাগে । মামা আমাক চকু মেলি চাওক । দেউতাই পঢ়া শুনা কৰাব নোৱাৰে । কিন্তু আমাৰ পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে, মামা আমাক চাওক ।" পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সু-দৃষ্টি পৰিব নে এই দুৰ্ভগীয়া কণমানি কেইটাৰ ওপৰত ?

