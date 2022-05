বঢ়মপুৰ, 25 মে’ : ‘‘আমাক সহায় কৰক, আমাক খাবলৈ এমুঠি দিয়ক ৷ এই বানে উটুৱাই নিলে আমাৰ ঘৰৰ সকলো আচবাব ৷ ঘৰত এতিয়া একোৱেই নাই’’ ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কান্দি কান্দি ৰাজ্য চৰকালৈ এই আহ্বান বন্যাৰ্তৰ (Tragic situation at Kampur)৷

উল্লেখ্য যে, বছৰৰ প্ৰথমটো বানত ভাঙি তচনচ হ’ল বহুতৰে সপোন (Flood in Assam 2022) ৷ বানে উটুৱাই লৈ গ’ল বহুতৰে সপোনৰ ঘৰখন ৷ হাহাকাৰ অৱস্থা এতিয়া বন্যাৰ্তৰ মাজত ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ কামপুৰৰ বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হৈছে যদিও চৌদিশে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল ধ্বংসস্তুপ আৰু মৰ্মান্তিক দৃশ্য (Major parts in Assam washed by Flood) ৷

এমুঠি অন্নৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ বন্যাৰ্তৰ মাজত

বাঢ়নী পানী কিছু কমাত এতিয়া কামপুৰৰ একাংশ বন্যাৰ্ত উভতি গৈছে নিজৰ আপোন ঘৰখনলৈ ৷

কিন্তু আপোন ঘৰখনলৈ উভতি গৈ এতিয়া চকুলো টুকিব লগা হৈছে বন্যাৰ্তই ৷ কিয়নো প্ৰলংয়কাৰী বানত কামপুৰৰ গোঁসাইগাঁৱৰ বহুলোকৰ বাসগৃহৰ লগতে উটি গ’ল ঘৰৰ সকলো সা-সম্পত্তি আৰু অতি কষ্টৰে কৰা আপোন খেতিডৰা । ৰৈছেগৈ মাত্ৰ ভেঁটিটোহে ৷

বানে ধোৱা কামপুৰ

যাৰ ফলত ঘৰত এতিয়া খুদকণ এটাও পাবলৈ নাই ৷ এসাজ খাবলৈ আনৰ ওচৰত হাত পাতিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা কামপুৰীয়া ৰাইজৰ ৷

