নগাঁও, ১৬ জানুৱাৰী : আজি পহিলা মাঘ (First day of Magh) ৷ মাঘৰ বিহু বুলি ক’লেই লাড়ু, পিঠা, জা-জলপানৰ লগতে মনলৈ আহে ম’হ যুঁজৰ কথা ৷ মাঘ বিহুৰে এক এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে ম’হ যুঁজৰ (Traditional buffalo fight) । ম’হ যুঁজ ভোগালী বিহুৰ এক ঐতিহ্যপূৰ্ণ পৰম্পৰা । বছৰ বছৰ ধৰি মাঘ বিহুত ম’হ যুঁজ অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ মাজতে হঠাৎ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছিল নিষেধাজ্ঞা ।

কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিচতো বহু ঠাইত এৰিব পৰা নাই ম’হ যুঁজৰ পৰম্পৰা ৷ এইবেলিৰ মাঘ বিহুতো ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞা থকা স্বত্বেও অসমীয়া কৌটিকলীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যত ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হৈছে ম’হৰ যুঁজ ।

অনুৰূপ পৰিৱেশৰ দেখা গ’ল নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰৰ গোমোঠা গাঁৱতো (Buffalo fight held in Nagaon) ।

মাঘ বিহুৰ দিনটোতে গাঁওখনৰ পথাৰত পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছে ম’হৰ যুঁজ প্ৰতিযোগিতা । ১৬ হাল গোনা ম’হৰ যুঁজত কঁপি উঠিল গোমোঠা গাঁৱৰ বিশাল পথাৰ । অতি আকৰ্ষণীয় আৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ ম’হ যুঁজ উপভোগ কৰিবলৈ যথেষ্ট তলোকে গোমোঠা গাঁৱৰ পথাৰত ভিৰ কৰে (Many people gather in buffalo fights in Nagaon) ।

প্ৰায় প্ৰতিহাল ম’হেই দীঘলীয়া সময় ধৰি যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয় । গোমোঠা গাঁও আঞ্চলিক ম’হ যুঁজ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত এইবেলি ৪৪ তম বৰ্ষত উপনীত হৈছে ভোগালী উৎসৱ উদযাপন আৰু ম’হ যুঁজ প্ৰতিযোগিতাখনে । গোমোঠা গাঁও আঞ্চলিক ম’হ যুঁজ সমিতিৰ উদ্যোগতে ম’হ যুঁজ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে বিহু নৃত্য অনুষ্ঠিত কৰা হয় । তাৰ পিচতেই এহাল এহালকৈ মুঠ ২৫ হাল ম’হে অৱতীৰ্ণ হয় এই তীব্ৰ যুঁজত ৷

এইবাৰ ১৬ হাল ম’হৰে আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত শেষলৈ ভাগ লৈছে প্ৰায় ২৫ যোৰা গৰল পৰা গোনা ম’হে । ইফালে প্ৰতিযোগিতাখনত বিজয়ী ম’হৰ গোৱালসকলকো পুৰস্কৃত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে ৷ ২৫ হাল ম’হ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱা নগাঁৱৰ গোমোঠা গাঁৱৰ পথাৰত মাঘ বিহুৰ দিনটোত দেখা গ’ল এক অনন্য পৰিৱেশ ।

উল্লেখ্য যে, দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ম’হ যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰিছিল নিষেধাজ্ঞা । কিন্তু ম’হৰ গোৱালসকলৰ জীৱন সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ বাবেই অসমীয়া ৰাইজে অতীজৰে পৰা মাঘ মাহত গোনা ম’হক যুঁজাই আহিছে ৷ এইবুলি সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াতো যুক্তি দাঙি ধৰি আহিছে ম’হৰ গোৱালসকলে ।

