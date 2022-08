স্বাধীনতা দিৱসৰ এদিন পাছতেই আৰক্ষীৰ বাহনৰ তলত ওলাল বোমা

স্বাধীনতা দিৱসৰ উলহ মালহ শেষ নৌহওঁতেই আৰক্ষীৰ বাহনৰ তলত ওলালে বোমা (Alleged bomb found under vehicle of policeman)৷ মঙলবাৰে অমৃতসৰৰ ৰঞ্জিত এভিনিউ অঞ্চলৰ চি ব্লকত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বাহনৰ তলত এটা বোমা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷

লিটাৰত ২ টকা বৃদ্ধি আমুল আৰু মাদাৰ ডেইৰী গাখীৰৰ মূল্য

মঙলবাৰে আমুল গ'ল্ড, আমুল শক্তি আৰু আমুল তাজা গাখীৰ ব্ৰেণ্ডৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 2 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হয় (Prices of Amul milk hike Rs 2 per litre) ।

স্বাধীনতা দিৱসত খাৰুপেটীয়াত মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ অতুলনীয় নিদৰ্শন ৩ ভাতৃৰ

দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ অচিনতলা গাঁৱৰ তিনি ভাতৃ ক্ৰমে আলী হুছেইন, আলফেচ আলী আৰু আক্কাছ আলীয়ে কেইবাজনো মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকৰ চুলি কাটি, গা ধুৱাই দি নতুন কাপোৰ পিন্ধিবলৈ দিয়াৰ লগতে খাদ্যৰো যোগান ধৰে (Three brothers served mentally challenged people in Kharupetia) ।

ভাৰত চীন যুদ্ধকে ধৰি বহুকেইখন যুদ্ধৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিলে প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া ডি বি লামাই

স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ(75 years of independence) পিছত এগৰাকী প্ৰাক্তন ভাৰতীয় সেনা বিষয়াই নিজে ভাগ লোৱা কেবাখনো যুদ্ধৰ বিষয়ে ৰোমন্থন কৰিলে । ইটিভ ভাৰতৰ লগত হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত সেনা বাহিনীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত লে.কৰ্ণেল ডি বি লামাই(Colonel D B Lama) ভাৰত-বাংলাদেশ আৰু ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ কিছু খতিয়ান বৰ্ণনা কৰে ।

জম্মু-কাশ্মীৰত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনাত নিহত ৭ সেনা জোৱান, আহত বহু

জম্মু-কাশ্মীৰত নদীত পৰিল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱানক কঢ়িওৱা বাছ (Bus carrying security forces personnel fall into river)। উক্ত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে ৭ সেনা জোৱানৰ (7 ITBP soldier death in bus accident) । আনহাতে, আহত হৈছে আন বহুকেইজন ।

অৰুণাচলী দুষ্কৃতিকাৰীক আটক কৰাৰ দাবীত লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ

প্ৰতিবাদত উত্তাল হ’ল লখিমপুৰৰ এটা সীমান্তবৰ্তী অঞ্চল (Protest in Lakhimpur) ৷ অৰুণাচলী দুষ্কৃতিকাৰীৰ এটা দলক আটক কৰাৰ দাবীত একাংশ স্থানীয় যুৱকে লখিমপুৰৰ অৰুণাচল সংযোগী ৰূপহী ৰাজগড়ৰৰ মূলপথটো অৱৰোধ কৰাৰ লগতে টায়াৰ জ্বলাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ (Protest demands arrest of Arunachal miscreants) ।

জনতা ভৱনত মঙলবাৰৰ দুপৰীয়ালৈকে উৰি থাকিল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা

চৰকাৰে পত‍াকা উত্তোলন তথা উৰুৱাই ৰখাত যিমান গুৰুত্ব দিলে সিমান গুৰুত্ব পতাকাখন নমাই ৰখাত নিদিলে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ১৬ আগষ্টতো বহু অঞ্চলত উৰি থাকিল জাতীয় পতাকা । আনতো বাদেই, স্বয়ং চৰকাৰৰ ঘৰখনতেই মঙলবাৰেও উৰি থাকিল জাতীয় পতাকা(National flag continued to fly at Janata Bhawan on Tuesday)।

পাৰিবাৰিক সংঘাতত নিঃশেষ হ'ল নৱবিবাহিত দম্পতিৰ সপোনৰ ঘৰ

দ পুখুৰীৰ পানীত পৰা সুৰভিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কমল দাসেও পানীত জাঁপ দিয়ে যদিও সাঁতুৰিব নজনাৰ ফলত দুয়োৰে পানীত ডুব গৈ মৃত্যু হয় (husband and wife death at Sonari in Charaideo)।

নেতাজীৰ নশ্বৰদেহ ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ আহ্বান জীয়াৰী অনিতাৰ বসু ফাফৰ

নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ কন্যা অনিতা বসু ফাফে তেওঁৰ পিতৃৰ মৃতদেহ ভাৰতলৈ আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । তেওঁ কয় যে এয়াই তেওঁৰ মৃতদেহ ভাৰতলৈ অনাৰ সঠিক সময় (Request bring Subhash Bose remains to India)।

আব্দুল আজিজৰ মন্তব্যক লৈ নগাঁৱত প্ৰতিক্ৰিয়া

মাতৃভাষাক লৈ প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুল আজিজৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ(BJP leader controversy) । অসমীয়া ভাষা, মাতৃভাষা লিখা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক গড্ডাৰ আখ্যা দিছিল বিজেপি নেতা আব্দুল আজিজে(BJP leader controversy comment on Assamese language) ।