কংগ্ৰেছত অথন্তৰ লাগিয়েই আছে: ৱাজেদ আলী চৌধুৰীলৈ শ্ব' ক'জ

কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ মুখ্য সচেতক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে জাৰি কৰিছে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী (Show cause notice to Wazed Ali Chaudhury) ৷ কেৱল দলৰ সভাপতি, বিৰোধী দলপতি আৰু দায়িত্বত থকা এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক এই তিনিজনক কথা কোৱাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে । এই তিনিজনক বাদ দি কোনোৱেই 'পলিচি মেটাৰ'ত কথা ক'ব নোৱাৰিব ৷ স্পষ্ট কৰি দিলে ভূপেন বৰাই ৷

প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈয়ে বহু দাগী অপৰাধীৰ নেতৃত্বত জ্বলিছিল আৰক্ষী থানা !

নগাঁৱত বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ বিশেষ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সংবাদ মেল ৷ বটদ্ৰৱা কাণ্ড সন্দৰ্ভত আটক ইমৰান হুছেইন নামৰ আন এটা অভিযুক্ত ৷ এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ ৮ জনকৈ অপৰাধী (Batadrava violence updates)৷ আৰক্ষী থানাত থকা নথি-পত্ৰ নষ্ট কৰিবলৈয়েই বহু দাগী অপৰাধীৰ নেতৃত্বত জ্বলিছিল বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা (Public burnt Batadrava police station)৷ অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৫ অপৰাধীক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ৷

লাডাখত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু 7 ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ

লাডাখত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু 7 জন ভাৰতীয় সেনা জোৱানৰ ৷ পাৰ্টাপুৰ কেম্পৰ পৰা সেনাৰ প্ৰায় 26 জনীয়া এটা দলে হানিফ চাব চেক্টৰলৈ যাত্ৰা কৰিছিল ৷ সেই যাত্ৰা কালতে সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷

Act East Through Northeast: গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত Act East সম্মিলন

ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত Skill Development University স্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজ্যত অহা পাঁচ বছৰত Green energy ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে গুৰুত্ব সহকাৰে কাম কৰি আছে । অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত electric বাহনৰ ব্যৱহাৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব ।

নায়কৰ দৰে আদৰণি দিল্লী সংঘৰ্ষৰ অভিযুক্ত শ্বাহৰুখ পাঠানক

শ্বাহৰুখ পাঠান নামৰ এগৰাকী কয়েদীক বিপুল আদৰণি ৰাইজৰ (A prisoner is welcomed by people in Delhi)। চাৰি ঘণ্টাৰ বাবে কাৰাগাৰৰ পৰা পেৰোলত মুকলি হৈ অহা পাঠানক আদৰণি জনোৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল । বলীউডৰ নায়কৰ দৰে পুনৰ জেললৈ উভতনি যাত্ৰা পাঠানৰ ।

চীনৰ পৰা 50 হাজাৰ PPE কীট কিনা নাছিল চৰকাৰে: কংগ্ৰেছ

সংবাদমেলত সৰৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম বিভাগৰ অধ্যক্ষ মনজিৎ মহন্ত । ক’ভিডৰ নামত সংঘটিত হোৱা কেলেংকাৰীৰ উত্তৰ দিয়ক এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । অসম চৰকাৰৰ ক’ভিড প্ৰতিৰোধী সকলো সা-সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ দায়িত্বত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে চীনৰ পৰা পি পি ই কীট বাদেই ক’ভিড প্ৰতিৰোধ অভিযানৰ কোনো সা-সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা নাই আৰু এনে সামগ্ৰীৰ বাবদ কাকো এটকাও আদায় দিয়া নাই । শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ ।

প্ৰথমবাৰলৈ হিন্দী ভাষাৰ গ্ৰন্থই লাভ কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা

ভাৰতীয় সাহিত্যৰ আন এক সফলতা । এইবাৰ হিন্দী ভাষাৰ এখন উপন্যাসে প্ৰথমবাৰলৈ লাভ কৰিলে বুকাৰ বঁটা (Booker Prize to Hindi Novel for 1st time)। হিন্দী উপন্যাস 'টম্ব অফ চেণ্ড'ৰ বাবে লেখক গীতাঞ্জলি শ্ৰীয়ে লাভ কৰিলে এই সন্মান ।

"পতিতালয় চলোৱাটোহে বেআইনী, কিন্তু যৌন কৰ্ম অবৈধ নহয়"- উচ্চতম ন্যায়ালয়

"যেতিয়া কোনো পতিতালয়ত অভিযান চলোৱা হয় সেই পতিতালয়সমূহৰ বিৰুদ্ধেহে আৰক্ষীয়ে শাস্তি বিহিব পাৰে ৷ স্বেচ্ছামূলক যৌন কাম অবৈধ নহয় আৰু পতিতালয় চলোৱাটোহে বেআইনী, সংশ্লিষ্ট যৌন কৰ্মীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ বা হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে": উচ্চতম ন্যায়ালয়

ড্ৰাগছৰ গোচৰত ক্লীনশ্বীট পালে আৰিয়ান খানে

ড্ৰাগছৰ কেছত ক্লীনশ্বীট লাভ কৰিলে বাদশ্বাহৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানে ৷ এনচিবিৰ চাৰ্জশ্বীটত নাম নাহিল আৰিয়ানৰ ৷ এনচিবিয়ে মুম্বাইৰ বহুচৰ্চিত ক্ৰুজ ড্ৰাগছ ঘটনাৰ অভিযোগপত্ৰ দাখিল কৰিছে, য'ত শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানৰ নাম নাই । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এনচিবিয়ে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে যে ড্ৰাগছৰ গোচৰটোৰ সৈতে আৰিয়ান খানৰ কোনো সম্পৰ্ক নাছিল ।

Kaziranga golden tiger: এশিঙীয়া গঁড়ৰ মাজত সোণালী বাঘৰ বিচৰণ

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সোণালী বাঘৰ বিচৰণ (Golden tiger in Kaziranga National Park) ৷ এজাক এশিঙীয়া গঁড়ৰ মাজত এটা সোণালী ৰঙৰ বাঘে বিচৰণ কৰি ফুৰা ভিডিঅ’ সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে চ’ছিয়েল মিডিয়াত (Kaziranga golden tiger video) ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ অহা বেংগালুৰুৰ এজন পৰ্যটকে এই মনোৰম দৃশ্য বন্দী কৰিছিল তেওঁৰ কেমেৰাত ।