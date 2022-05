এদিনীয়া ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচীৰে বুধবাৰে অসমলৈ আহিছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জী (Abhishek Banarjee in Assam)। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ (Allegation of misbehave against West Bangal Police) ৷ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ মতে, সৰু কথা ইচ্যু কৰা হৈছে ৷

যিসময়ত আলফা (স্বা) ৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰে শান্তি আলোচনাৰ এক পৰিবেশ ৰচনা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰি আহিছে তেনে সময়তে এদিন-দুদিনৰ মুৰে মুৰে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে আলফা (স্বা) লৈ ঢাপলি মেলাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে (Youths from Assam joining outlawed ULFA I) । গুৱাহাটীৰ গীতা মন্দিৰ অঞ্চলৰ মানৱ ডেকা নামৰ এজন যুৱকো আলফা (স্বা) ত যোগ দিয়া বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১২৪ এ ধাৰা এখন ১৫২ বছৰ পুৰণি আইন, যাৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰসমূহ ৰুজু কৰা হয় । এই সংক্ৰান্তীয় এক নিৰ্দেশনাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহকো পুনৰ বিবেচনাৰ সময়চোৱাত এই ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰাটো বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ(SC orders to keep sedition law in abeyance) দিয়ে ।

ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক শিক্ষাৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু টাটা টেকনলজিছ লিমিটেডৰ লগত বুধবাৰে এক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়(MoU between Tata Technologies and Assam Govt)। জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু টাটা টেকন'লজিছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ সুব্ৰমনিয়াম ৰামদোৰায়ৰ উপস্থিতিত এই বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় ।

TMC সভাত সাংবাদিকক অপমান কৰাক লৈ মাজুলীত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi reacts on journalist insulting at TMC meeting) ৷ তেওঁ কয় যে, নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা বা অত্যাচাৰ কৰাটো অত্যন্ত ভয়ংকৰ ঘটনা । যুদ্ধই হওঁক বা আন কোনো ঘটনাই হওঁক সমাজৰ আগত সাংবাদিকসকলেই সকলো দাঙি ধৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেও কয়, সাংবাদিকসকল সমাজৰ জাগ্ৰত পহৰী ।

ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Gunotsav Assam 2022)। প্ৰথম দিনাৰ গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীৰ স্বৰূপে ছিপাঝাৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

লেডী সিংঘম জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ভাবী স্বামীৰ হৈ লক্ষাধিক ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ (SI Jonmani Rava) ৷ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ভাবী স্বামীক এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভাই ৷ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ তৰিছে মাজুলীৰ দুই ব্যৱসায়ীয়ে ৷ কেৱল অভিযোগ তৰাই নহয়, ভুক্তভোগী দুই ব্যৱসায়ীয়ে কাষ চাপিছে গড়মূৰ আৰক্ষীৰ ৷

মিছামাৰীত পাঁচজন ছাত্র-ছাত্ৰীৰে চলিছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ৷ বান্দৰহাগী চৰকাৰী বুনিয়াদী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পাঠদান কৰিছে পাঁচ শিক্ষাৰ্থীক (A school with only five students and one teacher) ৷

মাজুলীৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক ইটাৰে আক্ৰমণ (Majuli revenue circle officer attacked ) ৷ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদতেই সংঘটিত হয় এই ঘটনা (Tense situation in Majuli) ৷ ঘটনা অনুসৰি, মাটি-বাৰী সক্ৰান্তীয় কাম-কাজৰ বাবে মাতৃৰ সৈতে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল মাজুলী দেওদিয়াটীৰ যদুমণি বৰা নামৰ যুৱকজন ৷ তাৰ পিছতেই যদুমনি বৰাই কাৰ্যালয়ৰ চৌহদতে ইটা লৈ মাৰিবলৈ খেদি আহে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া জয়দ্বীপ ৰজকক ।

জেনিনত ইজৰাইলী সেনাই চলোৱা এক অভিযানৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওতে মৃত্যু ঘটে পেলেষ্টাইনৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ(Palestinian reporter killed during Israeli raid) । এই ঘটনাত জেৰুজালেমৰ আল-কুদছ নামৰ বাতৰি কাকতখনৰ আন এগৰাকী সাংবাদিকো আহত হয় ৷ পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি, ইজৰাইলৰ পক্ষৰ পৰা চলোৱা গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সাংবাদিক কেইগৰাকী ।