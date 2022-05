কমিচন বিচাৰি চকী হেৰুৱালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে

ঠিকা-ঠুকলি আদিত দুৰ্নীতি হোৱাৰ কথা সকলোৱেই জানে ৷ কমিচনৰ অংক তলৰ পৰা ওপৰলৈকে চলাৰো বহু কাহিনী আমি শুনা পাওঁ ৷ তেনে কমিচনেই বিপদত পেলালে এইগৰাকী মন্ত্ৰীক ৷ মাত্ৰ এক শতাংশ কমিচন বিচাৰি এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে খেদা খালে মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা (Cabinet minister fired) ৷

Road accident at Sipajhar : তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়ালে প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ অহা লোকক, 5 গৰাকীৰ মৃত্যু

মঙলবাৰে নিচেই পুৱাতে ছিপাঝাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident at Sipajhar) ৷ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত 5 গৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু ৷ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ বুলি ওলাই আহিছিল উক্ত লোকসকল ৷ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ঘটনাস্থলীত পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ট্ৰাকখনৰ চালক-হেণ্ডিমেনে ৷

Mob torches Batadrava Police Station incident: বহু উত্তেজনাপূৰ্ণ মন্তব্যৰে শৃংখল চলিহাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

বটদ্ৰৱা থানা আক্ৰমণ কৰাসকলৰ ঘৰত উচ্ছেদ চলোৱাই নহয়, এনে সন্দেহজনক নাগৰিকৰ ওপৰত বুলড’জাৰ চলোৱাৰ আহ্বান বীৰ লাচিত সেনাৰ ৷ মঙলবাৰে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ(Batadrava police station incident) সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক শৃখল চলিহাই এই মন্তব্য কৰে ৷

ৰাজ্যত প্ৰথমটো বানত আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতি ৫০০০ কোটি টকা !

বছৰটোৰ প্ৰথমটো বানত বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ত(Flood in Assam) । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিস্তৰ ক্ষতি(Huge loss in Assam due to flood) । প্ৰথমটো বানতে ৰাজ্যৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৫০০০ কোটি টকা ।

Road accident at Kaliabor : মেজিক-টেম্প’ৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, নিহত 2

কলিয়াবৰৰ হাতীবন্ধাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Kaliabor) । এখন মেজিক আৰু যাত্ৰীবাহী টেম্প’ৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷ এই দুৰ্ঘটনাত মহিলা সহ দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে শিশু সহ আহত 5 ৷

হাতীগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ; হানি-খুঁচি হত্যা জৈয়নুদ্দিন আহমেদক

মহানগৰীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড(Sensational murder case in Guwahati) ৷ এইবাৰ হাতীগাঁও ফ্ৰেইণ্ডছ পথত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড । ঘৰৰ ভিতৰতে কোনো দুৰ্বৃত্তই হানি-খুঁচি হত্যা কৰি থৈ যায় মৌলানা জৈয়নুদ্দিন আহমেদ কাছিমী নামৰ এজন লোকক ।

ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত আনলা কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ

সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সহ আত্মসমৰ্পণ কৰে আনলাৰ দুই কেডাৰে (Two anla cadres surrender in Dibrugarh) ৷ আত্মসৰ্পণকাৰী দুই কেডাৰ ক্ৰমে গোলাঘাট ৰঙাপাৰাৰ দীপক গোৱালা আৰু ৰাজ সাহানি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

বেংগালুৰুত ৰহস্যজনক মৃত্যুক সাৱটিলে বিহপুৰীয়াৰ মৌচুমীয়ে

আকৌ বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু অসমীয়া যুৱতীৰ (Death Of Assamese Teen Girl In Bengaluru) ৷ যুৱতীগৰাকী হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ পোৰাবিলৰ মৌচুমী শইকীয়া (25) ৷ কৰ্মসূত্ৰে বেংগালুৰুত আছিল মৌচুমী ৷ সোমবাৰে পুৱা বেংগালুৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা মৌচুমীয়ে আত্মহত্যা কৰা খবৰ লাভ কৰে পৰিয়ালে ৷ এই খবৰ লাভ কৰিয়েই দিশহাৰা হৈ পৰিছে মৌচুমীৰ আত্মীয় তথা পৰিয়ালৰ লোক ৷

Batadrava Police Station Fire Case: বদলি হ'ল নিৰাপত্তা আৰু চোৰাংচোৱা শাখাৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক

বটদ্ৰৱা থানাত একাংশ উত্তেজিত লোকে আক্ৰমণ কৰি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ পাছতেই ৰদ-বদল কৰা হৈছে আৰক্ষী বিভাগত (Batadrava police station incident) ৷ থানা আক্ৰমণৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে বটদ্ৰৱা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে সোমবাৰে নগাঁৱৰ উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক (নিৰাপত্তা আৰু চোৰাংচোৱা) দিপ্তী মালীক বদলি কৰা হয় ।

George Bordoloi suicide case: ডন বস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ষ্টীফেন মেভলিক আটক

সোমবাৰে অভিনেতা, সমাজকৰ্মী তথা ব্যৱসায়ী জৰ্জ বৰদলৈয়ে সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাত থকা নিজ বাসগৃহত আত্মহনন কৰিছিল (George Bordoloi suicide case)। বৰদলৈয়ে আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে লিখি থৈ যোৱা চুইচাইড নোটত বহু বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল (George Bordoloi suicide note)। জৰ্জ বৰদলৈক অত্মহত্যাৰ বাবে প্ৰৰোচনা কৰাৰ অভিযোগত আটক ডন বস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ফেন মেভলিক ৷