বটদ্ৰৱা থানা জ্বলোৱা(Fire in Batadrava police station) ৰ দৰে অনাকাংক্ষিত ঘটনাত জড়িত আন এজন অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷ এই সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে, দেওবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চুলতান আলী নামৰ অভিযুক্তটোক(Another person arrested for batadrava PS incident) ৷

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰা লামডিং-বদৰপুৰ ব্ৰডগজ ৰে'লপথ(Lumding Badarpur station) সুচল কৰি তোলাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰে'ল মন্ত্ৰণালয়ে । ৰেলপথটো সুচল কৰি তোলাৰ বাবে 180 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে মন্ত্ৰণালয়ে ৷

অস্তিত্বৰ সংকটত বৰপেটাৰ বৈঠাপুতা ঘাট সত্ৰ ৷ অসমৰ সত্ৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এই সত্ৰ ৷ সম্প্ৰতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই সত্ৰখনলৈ কঢ়িয়াইছে তীব্ৰ ভাবুকি (Boithapota Ghat Satra towards destruction in erosion)৷

প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কৱলত পৰা ডিমা হাছাও জিলাৰ হাৰেংগাজাও অঞ্চলৰ লোক এতিয়া তীব্ৰ খাদ্য সংকটত ভুগিছে (Dima Hasao people are suffering from food crisis) । বিগত 10 দিন ধৰি বহিঃবিশ্বৰে সৈতে যোগাযোগ বিছিন্ন হৈ পৰিছে ডিমা হাচাওৰ । ভূমিস্খলন আৰু বানৰ কৱলত পৰি বাটপথ ধ্বংস এই পৰ্যন্ত হাৰেংগাজাওত গৈ উপস্থিত হ'ব পৰা নাই ডিমা হাছাও জিলা প্ৰশাসনৰ লোক ৷

8 জুনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিটিচিৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন(BTC by election 2022) ৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা ৷ প্ৰাক্তন এবছু নেতা মণ্টু বড়োক 22 নং কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইউপিপিএল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে(Mantu Bodo declared as the candidate for BTC by election) ৷

ৰাজধানী দিল্লীত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত(Heavy rain in Delhi) ৷ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰতো এই বৃষ্টিপাতৰ প্ৰভাৱ(Flight operations affected in Delhi) পৰা দেখা গৈছে ৷ যাত্ৰীসকলক বিমানৰ পৰৱৰ্তী উৰণ সন্দৰ্ভত তথ্য আহৰণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ টুইটযোগে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই অনুৰোধ জনাইছে ।

প্রতিগৰাকী শিশুৱে গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা পোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্রদান কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰা ‘গুণোৎসৱ’ৰ প্রথম পৰ্ব সফলতাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Second phase of Gunotsav begins in Assam from today) ৷

ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে চৌদি আৰৱ চৰকাৰে ৷ চৌদি আৰৱে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ’ব ভাৰতকে ধৰি প্ৰায় 16 খন দেশৰ ক্ষেত্ৰত(Saudi Arabia bans travel to 16 countries including India) ৷ এই দেশসমূহৰ ভিতৰত আছে লেবানন, চিৰিয়া, তুৰস্ক, ইৰাণ, আফগানিস্তান, য়েমেন, ছোমালিয়া, ইথিঅ’পিয়া, কংগো গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য, লিবিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, ভিয়েটনাম, আৰ্মেনিয়া, বেলাৰুছ আৰু ভেনিজুৱেলা ।

"আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়াৰ লগতে চৰকাৰী নথি-পত্ৰ আৰু অস্ত্ৰ -শস্ত্ৰ নষ্ট কৰাটো আইন মতে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী । সেয়েহে এনে লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত" ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা আৰু সুভাষ দত্তই কৰে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য (Trained Jehadis involved in Batadrava Police Station attack) ৷

শিৱসাগৰত আছুৰ পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৷ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক চাৰি লেনযুক্ত পথলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ নামত অভাৱনীয় অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আছুৱে (AASU protest against corruption in four lane construction) ৷