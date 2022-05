হঠাৎ উফন্দি উঠিছে নগাঁৱৰ কলং । কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে নগাঁও চহৰৰ মিলনপুৰ গড়কাপ্তানী পথ । যাৰবাবে এতিয়া বানৰ আতংকত নগাঁও চহৰবাসী(Flood water breaks the road in Nagaon) । কলঙৰ পাৰৰ বহু বাসগৃহ ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হৈছে কলঙৰ বাঢ়নী পানীত(Flood in Nagaon) । প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে মিলনপুৰ, মধুপুৰৰ পথেৰে যাতায়ত(Flood Situation in Assam) ৷

দিল্লী অভিমূখে ৰাওনা হোৱা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ বিমান প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আগ্ৰালৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হয় (Rajnath Singhs flight diverted) ৷ বদোদৰাত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি জনসমাৱেশত বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ পিছত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী পুনৰ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছিল ৷

ত্ৰিপুৰাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মানিক সাহাই শুকুৰবাৰে পৰিদৰ্শন কৰে ত্ৰিপুৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল(TMCH) ৷ চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি হৈ থকা প্ৰাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী তথা চিপিআইএমৰ বিধায়ক বাদল চৌধুৰীৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত(Tripura CM visits hospital to check ailing former Health Minister) হয় ৷

দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰা শ্বীনা বৰা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে ২০১৫ চনৰে পৰা কাৰগাৰত বন্দী হৈ থকাৰ পাছত শুকুৰবাৰে বাইকুল্লা কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আহে (Indrani Mukherjea released from Byculla jail)। শেহতীয়াকৈ ইন্দ্ৰাণীয়ে দাবী কৰিছিল যে তেওঁৰ কন্যা শ্বীনা বৰা এতিয়াও জীয়াই আছে ।

এন আৰ চিৰ ৰাজ্যিক সমম্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাই এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমম্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ লগতে সেইসময়ৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া আৰু ডাটা এন্ট্ৰী অপাৰেটৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ লগত আপোচ কৰাৰ অভিযোগ তুলি অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাত গোচৰ তৰিছে । অভিযোগ অনুসৰি, এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সমম্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাই (case against Pratik Hajela) বিশেষ ছফটৱেৰৰ জৰিয়তে এন আৰ চিত সন্দেহজনক নাগৰিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ।

শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিলে গুৱাহাটী জৈৱ প্ৰযুক্তি উদ্যানৰ প্ৰযুক্তি ইনকুবেশ্যন কেন্দ্ৰ (Technology Incubation Centre)ৰ ৷ অসম জৈৱ প্ৰযুক্তি সন্মীলন-২০২২(Assam Biotech Conclave 2022) ৰো মুকলি কৰা হয় ।

গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ক(Guwahati Rajiv Bhavan) ব্যৱসায়িক কমপ্লেক্স হিচাপে গঢ় দিয়াৰ চিন্ত‍া-চৰ্চা কৰি শীৰ্ষ নেতৃত্বলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ অনুমতি পালেই ৰাজীৱ ভৱনক ব্যৱসায়িক কমপ্লেক্স ৰূপে গঢ়ি তোলা হ'ব ।

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ (Karbi Anglong Autonomous Council Election 2022)বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে আজি চি পি আই (এম এল) দলৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা(CPI (ML) releases candidate list for KAAC election) ৷ হিলছ পাৰ্টী কমিটীৰ নেতা ৰবি কুমাৰ ফাংছ'ই সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে এই তালিকা ৷

ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা শোণিতপুৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই শুকুৰবাৰে তেজপুৰত উপস্থিত (Minister Pijush Hazarika visits Tezpur) হৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়নকাৰী বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় । জলজীৱন মিছনৰ ঠিকা লাভ কৰা যিসকল ঠিকাদাৰে বৰ্তমানলৈকে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই বা কাম আৰম্ভ কৰা নাই তেনে ঠিকাদাৰক ব্লেকলিষ্ট কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

শুকুৰবাৰে নগাঁৱত পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কন্ট্ৰেকটৰ এছ’চিয়েছনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Nagaon electrical association protest ) ৷ বিজুলী ভৱনত অসমীয়া ভাষাক লাঞ্ছিত কৰাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ ৷