দূৰ হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথত থকা সকলো বাধা । সোমবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত আস্থা ভোটত জয়লাভ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দেৰ (Eknath Shinde government passed majority mark) । ৰাহুল নাৰ্ভেকাৰক মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ (Rahul Narvekar Maharashtra new Assembly speaker) এদিন পিছতে আন এক সাফল্য লাভ সিন্দেৰ ।

সুগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰুদা বিহীন ১০ টা বসন্ত । ২০১২ চনৰ আজিৰ দিনটোতে মৃত্যুক শিল্পৰ আকাৰ দি গুচি গৈছিল প্ৰিয় কবি গৰাকী(Hiren Bhattacharya death anniversary) । ১২ৰ পৰা ২২ হ'ল,তথাপিও হীৰুদাৰ কবিতা হৃদয়তে ৰ'ল । মৃত্যু তিথিত কবিতাৰ পংক্তি আওৰাই ৰাজ্যবাসীয়ে সুঁৱৰিলে হীৰুদাক ।

হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লুত সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা(Bus accident in Sainj valley of Kullu) ৷ এখন বাছ নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ বাগৰি পৰাৰ ফলত 10 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা ৷

গোচৰ নিষ্পত্তিৰ নামত অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰি ভাইৰেল হ'ল আৰক্ষীৰ অডিঅ' কল ৷ ধৰ্ষণ আৰু অপহৰণৰ গোচৰ নিষ্পত্তিৰ নামত 50,000 হাজাৰ টকা বিচাৰি জালত পৰিল আৰক্ষী কনিষ্টবল (Nogaon Police constable accused for seeking bribe) ৷ ধৰ্ষণৰ গোচৰ থানাতে শেষ কৰি দিব পাৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ তুংগত । এই উদ্দেশ্য়ে ৫ জুলাইত ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুই (Droupadi Murmu will visit Tripura)। এই ভ্ৰমণৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্য়ম ফেচবুকত উল্লেখ কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃমানিক সাহাই ।

দেওবাৰে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ভিএলচিচি ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰেণ্ড ফিনালেত কৰ্ণাটকৰ জীয়ৰী সিনি শেট্টীয়ে ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড ২০২২ খিতাপ জয় কৰে ৷

মণিপুৰৰ টুপিলত ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন সেনাৰ সন্ধানত সোমবাৰে এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ,সেনাৰ নতুন গোটে চলাইছে অভিযান (Landslide in Manipurs Tupul)। অৱশ্য়ে প্ৰতিকূল বতৰ আৰু নতুন ভূমিস্খলনৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰৱল বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি সদৰি কৰিছে সেনাৰ সূত্ৰই।

কিমান সুৰক্ষিত মুখ্যমন্ত্ৰী ! নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি ছটিয়াই ওৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত অচিনাক্ত লোকৰ দপদপনি ((Unidentified man enters West Bengal CM's residence)৷

সংসদৰ আগন্তুক বৰ্ষাকালীন অধিবেশন(Monsoon session Parliament)ত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক থকাসৰকা কৰিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ(Centre to be held accountable in Parliament) । ১৮ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অধিৱেশনত ভাৰতৰ সীমাৰ প্ৰতি চীনা ভাবুকি, অৰ্থনীতিৰ অৱনতি,অগ্নিপথ আঁচনিৰ দৰে বিষয়ত বিজেপি চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি কংগ্ৰেছে সদন উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে । এই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য় সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ।

কৰুণ ! মাজুলী জিলাৰ অন্তৰ্গত ভকতি দুৱাৰ গাৱঁত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু এগৰাকী ছাত্ৰীৰ (Student dies due to electrocution in Majuli) ৷ উজনি মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত ভকতি দুৱাৰ গাৱঁৰ বিপুল শইকীয়াৰ জীয়ৰী দীপশিখা শইকীয়াৰ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ অকাল মৃত্য ঘটে । গা ধুই থকা অৱস্থাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় ছাত্ৰীগৰাকীৰ । বিদ্যুতৰ পানী গৰম কৰা হিটাৰত লাগি মৃত্যুক আকোৱালি লয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ভকতি দুৱাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী আছিল দীপশিখা ।