বঢ়মপুৰ, 9 মে’: নগাঁৱৰ ৰাঙলু চেংমৰাত দেওবাৰ নিশা সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (Tense situation at Rangalu in Nagaon) । অপৰাধীক আটক কৰিবলৈ আহি আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ'ল আৰক্ষী (Police team was attacked while going to arrest the accused) । স্থানীয় সুত্ৰে জানিব পৰা মতে, নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে দেওবাৰে নিশা ৰাঙলু চেংমৰাৰ কামাল উদ্দিন নামৰ এজন অপৰাধীক আটক কৰিবলৈ গৈছিল ।

ৰাঙলুত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি: অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ

নকল নোট বনোৱা এটা চক্ৰৰ লগত জড়িতৰ সন্দেহত কামাল উদ্দিনৰ ঘৰত আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ লগত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় (Attack on cops in Nagaon)। ইয়াৰ পিছতে কামাল উদ্দিনৰ আত্মীয়ই লাখুটি লৈ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় । লগে লগে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূণ্যলৈ গুলী ফুটোৱা বুলি স্থানীয় একাংশ লোকে উল্লেখ কৰিছে ৷ ইয়াৰ মাজতে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় অভিযুক্ত কামাল উদ্দিন ।

আনহাতে কামালক ধৰিবলৈ যাওতে আৰক্ষীৰ লোকসকল আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও ঘটনাস্থলীত গুলীচালনা কৰা হোৱা নাছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে যদিও সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে আৰক্ষী ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে স্থানীয় একাংশ লোকে ঘটনাস্থলীত গুলী ফুটাৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৰিলে উল্লেখ ।

