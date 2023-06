নগাঁও,৩১ মে': এইবাৰ এনকাউণ্টাৰ বিচাৰি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ নগাঁৱৰ দুলাল বৰা নামৰ এজন লোকে (Temporary Employee of PWD protest in Nagaon) । নগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এজন অস্থায়ী কৰ্মচাৰী দুলাল বৰা । নিজৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত ধৰ্ণা, প্ৰতিবাদ কৰি বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও অৱশেষত স্থায়ী নহ'ল দুলাল বৰাৰ চাকৰি (Protest infront of Nagaon SP office) ।

এইজন লোকে আনকি চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নকৰিলে ইচ্ছামৃত্যু বিচাৰি চৰকাৰক আবেদন জনাইছিল (Appeal to government seeking euthanasia)। কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত দুলাল বৰাৰ আশা আশা হৈয়েই থাকিল । শেষ মুহূৰ্তলৈকে পূৰণ নহ'ল দুলাল বৰাৰ কোনো দাবী । অৱশেষত চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নোহোৱাকৈ অৱসৰ গ্ৰহণৰ দিশে নগাঁৱৰ দুলাল বৰা । ৩১ মে' অৰ্থাৎ আজি দুলাল বৰাৰ অৱসৰৰ দিন । মনৰ আশা পূৰণ নহ'লেও আজিৰ দিনটোতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব লোকনির্মাণ বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীজনে । যাৰ বাবে এতিয়া অৱসৰকালীন পেঞ্চনৰ দাবী জনাইছে দুলাল বৰাই ।

উল্লেখ্য় যে "চৰকাৰে অৱসৰকালীন পেঞ্চন দিয়ক অন্যথা এনকাউণ্টাৰ কৰক"বুলি লিখা বেনাৰ হাতত লৈ পুৱাই নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হয় দুলাল বৰা (Office of Superintendent of Police of Nagaon)। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ এনকাউণ্টাৰ বিচাৰি দুলাল বৰাই ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুলাল বৰাক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে যদিও নিজৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বৰাই । তেওঁ কয় যে ৰাজ্য় তথা দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । গতিকে চৰকাৰে তেওঁৰ সেৱাৰ বাবে প্ৰাপ্য়খিনি দিবই লাগিব । তেওঁৰ এই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ব নে নহয় সেয়া সময়তহে প্ৰতিফলিত হ'ব ।

লগতে পঢ়ক:Felicitation programme at Nalbari: নৱনিযুক্ত প্ৰাৰ্থীক ঘোচ লোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ