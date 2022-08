ৰহা, ২৬ আগষ্ট : বানে ধোৱা অসমৰ বান পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতি এতিয়াও উন্নত হোৱা নাই (post flood situation in Assam not improve) । বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত একপ্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰায় ২৬ খন জিলাৰ ঘৰ-দুৱাৰ, অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, ৰাস্তা-ঘাট তথা মথাউৰি আদি (flood in Assam 2022) । ইতিমধ্যে চৰকাৰে বান বিধ্বস্ত ৰাইজক ক্ষতিপূৰণৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এককালীন সাহায্যৰ ধন প্ৰদান কৰিছে ।

আনহাতে, অতি সোনকালে ভগ্ন মথাউৰিবোৰ মেৰামতিৰ বাবেও চৰকাৰে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে । তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বানে ধোৱা বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ বিধ্বস্ত ৰূপৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে উক্ত অঞ্চলবোৰৰ জনসাধাৰণ (flood hit Assam road communication) ।

বান বিধ্বস্ত ৰহাত যাতায়াতত অসুবিধা শিক্ষাৰ্থীৰ

এয়া ৰহাৰ বানে ধোৱা গাঁৱৰ ছবি । বানত বিধ্বস্ত যাতায়াত ব্যৱস্থাই সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ । দৈনন্দিন যাতায়াতৰ বাবে এতিয়া উপযুক্ত পথ নাই ৰহাৰ ৰহাচকী, মাজগাঁও, হাৰিয়ামুখ অঞ্চলত (student facing problem to road communication) । যাৰ বাবে অভাৱনীয় সমস্যাত পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা অঞ্চলকেইটাৰ জনসাধাৰণ । বিগত প্ৰলয়ংকৰী কলঙৰ বানে ছিগি নিয়ে ৰহাৰ ৰহাচকীৰ পথৰ এটা অংশ ।

যাৰ ফলত আজিও পোনপটীয়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে অঞ্চলটোৰ সৈতে (flood hits Raha in Nagaon) । উক্ত ছিগা পথটোৰ বাবে বিশেষকৈ অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সন্মুখীন হৈছে অভাৱনীয় সমস্যাৰ । স্কুল-কলেজলৈ অহা-যোৱা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ নাই উপযুক্ত পথ । বানে ছিগা পথটোৰ অংশখিনিত লোকনিৰ্মাণ বিভাগে এখন বাঁহৰ দলং সাজি দিছে । কিন্তু উক্ত দলঙেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অহা-যোৱা কৰাটো সুচল নহয় ।

কিয়নো বাঁহৰ দলংখন পাৰ হৈয়ে উঠিব লাগে ৰে'লপথত । এয়া বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ দৃশ্য । কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অভিভাৱকে কোচত লৈ আনিবলগীয়া হোৱাৰ বিপৰীতে চাইকেলো কান্ধত উঠাই আনিবলগীয়া অৱস্থা । এনেদৰেই এতিয়া অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে । উল্লেখ্য বান শুকুৱা প্ৰায় দুমাহেই হ'ল যদিও আজিলৈকে বানে ছিগা পথছোৱা মেৰামতি কৰা নহ'ল ।

যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ অগণন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু জনসাধাৰণে এতিয়া যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে পথটোৰে যাতায়াতত । সেয়ে শীঘ্ৰে বানে ছিগা পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে (people urged to Assam Government repairing road)।

