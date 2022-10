কলিয়াবৰ, ৫অক্টোবৰ:কলিয়াবৰত মুখত ক'লা কাপোৰ বান্ধি প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই ২০১৮ চনৰ ৫ অক্টোবৰত দিছপুৰ লাষ্ট গেটত আৰক্ষী বিষয়া অমিতাভ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত হোৱা আৰক্ষীৰ অত‍্যাচাৰৰ ন‍্যায়ৰ দাবী জনাই অসম প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাই (Disability Protection organization protest)।

উল্লেখ্য় যে, প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাই ২০১৮ চনৰ ৫ অক্টোৱৰত ৰূপায়ণ কৰা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ সময়ত প্ৰতিবাদকৰী প্ৰতিবন্ধী সকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা আৰক্ষী-কৰ্মী সকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ প্ৰতিবাদকল্পে প্ৰতি বছৰৰ এই দিনটো ক'লা দিৱস ৰূপে পালন কৰি আহিছে (Protest of Special Able Persons at Kalaibar) ।

প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক নৃপেন মালাকৰৰ নেতৃত্বত এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় । কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদী সমদল কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সমুখত অৱস্থান কৰাৰ সময়তে নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তথা কলিয়াবৰ মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাস উপস্থিত হয় । বিনা অনুমতিত ৰূপায়ণ কৰা এনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাৰ পাছতে দুয়ো পক্ষৰ মাজত আৰম্ভ হয় কথাৰ কটা-কটি (Argument of specially disable persons with ADC) ।

মহকুমাধিপতিৰে বিতৰ্কত লিপ্ত প্ৰতিবন্ধী সংস্থা

দীৰ্ঘ সময় কথাৰ কথা-কটিৰ অন্তত মহকুমাধিপতিয়ে প্ৰতিবন্ধী সংস্থাৰ স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ প্ৰতিবাদী লোকসকলৰ সকলো দাবী পূৰণত চৰকাৰী নিয়ম মতে কৰিবলগীয়া সকলো কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । দুৰ্গতিনাশীনী দেৱীয়ে মহিষাসুৰক সংহাৰ কৰাৰ দৰে অত‍্যাচাৰী আৰক্ষী বিষয়া-কৰ্মীৰ শাস্তিৰ দাবী জনায় অসম প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা সংস্থাৰ সম্পাদক মালাকৰে ।

সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে প্ৰতিবন্ধী সংস্থাই কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত হোৱা অত‍্যাচাৰৰ আজি পৰ্যন্ত কোনো ন‍্যায় লাভ নকৰিলে ভুক্তভোগীয়ে । দোষী আৰক্ষীৰ শাস্তিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী সমদলত কলিয়াবৰৰ প্ৰতিবন্ধীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । বৰ্তমান চৰকাৰখনে শেহতীয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰতিবন্ধীসকলে ন‍্যায়সংগতভাৱে লাভ কৰিবলগীয়া ৪ শতাংশ নিযুক্তিৰ যি চৰকাৰী সুবিধা, সেই সুবিধা একাষৰীয়া কৰি দিয়া নিযুক্তিক অসংবিধানক বুলি মন্তব‍্য কৰে সুৰক্ষা সংস্থাৰ সম্পাদক মালাকৰে ।

