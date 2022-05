নগাঁও,১৯ মে': ভূমি বিবাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি । পাষাণ পুত্ৰৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড । ভূমিৰ লোভতেই পুত্ৰই হত্যা কৰিলে ৯০ বছৰীয়া পিতৃক(90 year old father killed by son for land greed) । নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটৰ নাঙলধোৱাত সংঘটিত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা(Sensation in Nangaldhwa of Rupahihat in Nagaon)।

ৰূপহীহাটত চাঞ্চল্য: পুত্ৰই হত্যা কৰিলে ৯০বছৰীয়া পিতৃক

অভিযোগ অনুসৰি, প্ৰায় এক সপ্তাহ পূৰ্বে ৰূপহীহাটৰ নাঙলধোঁৱা গাঁৱৰ ইমান আলী নামৰ ৯০ বছৰীয়া বৃদ্ধ লোকজনক মাটি বাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰহাৰ কৰিছিল পুত্ৰ ইব্ৰাহিম আলীয়ে । লগে লগে আঘাতপ্ৰাপ্ত ইমান আলীক নগাঁওৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও বুধবাৰে হস্পিতালত মৃত্যু হয় পিতৃ ইমান আলীৰ ।

পুত্ৰ ইব্ৰাহিম আলীৰ আঘাতত গুৰুত্বৰ বাবে আহত হৈছিল ৯০ বছৰীয়া ইমান আলী । মাটি বাৰীৰ বাবেই নিজ পিতৃক পুত্ৰ ইব্ৰাহিম আলীয়ে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰা ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ।

ইফালে বুধবাৰে ইমান আলীৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ পাছতেই ইমান আলীৰ ঘৰত উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল । ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰূপহীহাট আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হয় এক গোচৰ। দোষীক উচিত শাস্তিৰ দাবী জনায় পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ।

