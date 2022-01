চামগুৰি, 10 জানুৱাৰী : মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক পিতৃ-মাতৃ, শহুৰ-শাহুৰ সৈতে নিবিড় মূহুৰ্ত কটাবলৈ অতিৰিক্ত দুদিন ছুটী ঘোষণা কৰিছে (Leave for Assam employees to spend family time) ৷ যাৰ বাবে পিতৃ-মাতৃসকলক বিশেষভাৱে উঃসাহিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ কিন্তু তেনে এটি সময়তে নগাঁৱৰ হয়বৰগাঁৱৰ এগৰাকী জোঁৱায়েকৰ কৰ্ম-কাণ্ডই বহুজনৰে চকু কপালত তুলিছে ৷ জোঁৱায়েকক বিশ্বাস কৰি দক্ষিণ হয়বৰগাঁৱৰ এগৰাকী বৃদ্ধা এতিয়া বিপদত পৰিছে ৷

অভিযোগ অনুসৰি, হৰেন বৰা নামৰ জোঁৱায়েকজনে বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰ মেৰামতি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি বৃদ্ধাগৰাকীৰ পৰা কিছু কাগজত চহী কৰাই লয় ৷ মেৰামতিৰ বাবে প্ৰয়োজন হ’লে ঋণ ল'ব লগিয়াও হ'ব পাৰে বুলি বৃদ্ধা শাহুক জনায় জোঁৱাই বৰাই ৷ বৃদ্ধাগৰাকীয়ে মৰমৰ জোঁৱাইৰ কথাত বিশ্বাস কৰি কিছুমান কাগজত চহী কৰি দিছিল ৷

কিন্তু, হঠাতে তেওঁ জানিবলৈ পায় যে, বৃদ্ধাৰ চহীৰ সুযোগ লৈ গুৱাহাটীত কৰ্মৰত জোঁৱাকেয়ে ভেটি মাটিখিনি জনৈক হাৰুন নামৰ কোনো লোকক গোপনে বিক্ৰীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে (Son in law misused signature of old lady ) ৷

জোঁৱাইক বিশ্বাস কৰি বিপদত বৃদ্ধা শাহু

এতিয়া হাৰুনে মাজে-সময়ে আহি বৃদ্ধাক ঘৰ এৰিবলৈ ধমকি দি যায় ৷ উপায়ন্তৰ হৈ বৃদ্ধা গৰাকী কাষ চাপিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ (Bir lachit sena stands with an old women) ৷ বৃদ্ধাগৰাকীৰ দুৰ্দশাৰ কথা অৱগত হৈ বৃদ্ধাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ এটি সজাতি দল বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ৷ সংৰক্ষণৰ বাবে বৃদ্ধাগৰাকীৰ চৌহদটো জেওৰাৰে বেৰি দিয়ে দলটোৱে ৷

