আৰ্ছেনিক মুক্তকৰণ কেপচুল উদ্ভাৱন হৈছে অসমত

কলিয়াবৰ, ১১ এপ্ৰিল : ‘‘ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাৰাত্মক বিষ’’ আৰ্ছেনিক মুক্তকৰণ কেপচুল উদ্ভাৱন হৈছে অসমত (Arsenic removal capsule invented in Assam) ৷ বিশ্ববাসীৰ বাবে এই সু-খবৰটো শেহতীয়কৈ সদৰী কৰিছে এগৰাকী ৰসায়ন বিভাগৰ সহকাৰী অধ‍্যপাকে । ভূগৰ্ভস্থ পানীত আৰ্ছেনিক মুক্তকৰণৰ সহজ পথ উদ্ভাৱনেৰে এক ইতিহাস সূচনা কৰা এইগৰাকী অসম সন্তান চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱা (Siranjeev Bezbarua invented Arsenic removal capsule) ৷ সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখতে এক আহুকাল হিচাপে থিয় দিয়া ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাৰাত্মক আৰ্ছেনিক পৃথকীকৰণ এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছে ৷

ইয়াৰ বাবে আবিষ্কাৰ হৈ আহিছে ন ন কৌশল, বৃহৎ বৃহৎ প্ৰযুক্তি ৷ কিন্তু নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগৰ সহকাৰী অধ‍্যপাক চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই নিজ চিন্তা, পৰীক্ষা আৰু একাগ্ৰতাৰে উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে এক কেপচুল ৷ যি কেপচুলৰ জৰিয়তে অতি সহজেই অধিকতকৈয়ো অধিক আৰ্ছেনিকমিশ্ৰিত ভূগৰ্ভস্থ পানী সোনকালেই সম্পূৰ্ণকৈ আৰ্ছেনিকমুক্ত কৰি তুলিব পাৰি ৷

উল্লেখ্য যে, সাধাৰণতে বৰ্তমানলৈকে পানীৰ পৰা আৰ্ছেনিক মুক্তকৰণ এক বিশাল আৰু খৰচী প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ৷ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকগৰাকীয়ে তেওঁৰ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে অতি সহজ আৰু কম খৰচেৰে তৈয়াৰ কৰিছে এই বিশেষ কেপচুলবিধ ৷ ইতিমধ্যেই এই কেপচুল তৈয়াৰ কৌশল 'ইণ্টেলেক্সুৱেল প্ৰ'প্ৰাৰ্টিী ইণ্ডিয়া’ৰ (Intelectual Property India) দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈ কলিয়াবৰৰ লগতে সমগ্ৰ দেশ তথা বিশ্বৰ বাবেই সু-খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে ৷

কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে 'ইণ্টেলেক্সুৱেল প্ৰ'প্ৰাৰ্টী ইণ্ডিয়া’লৈ ২০২০-ৰ জানুৱাৰী মাহতে আবেদন কৰাৰ পাচত শেহতীয়াকৈ চলিত বৰ্ষৰ ২৭ মাৰ্চ তাৰিখে এক পত্ৰযোগে তেখেতৰ এই আৰ্ছেনিক মুক্তকৰণ কেপচুলৰ 'পেটেণ্ট’টোৱে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে (Patent of arsenic removal capsule) ৷

পেটেণ্ট অধিনিয়ম ১৯৭০-ৰ ১২ আৰু ১৩ নম্বৰ ধাৰা অনুসৰি এই পেটেণ্ট পৰীক্ষা কৰি ইয়াক ব্যৱহাৰিক অনুমতি প্ৰদানৰ লগতে যোৱা ২৭ মাৰ্চ তাৰিখে ইয়াক পঞ্জীয়ন কৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে 'ইণ্টেলেক্সুৱেল প্ৰ'পাৰ্টী’ নামৰ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ সংস্থাটোৱে ৷ উল্লেখ্য যে, চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে এই পেটেণ্ট আবেদন কৰিছিল ৷ 'ৰিম'ভেল অব আৰ্ছেনিক ফ্ৰম গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বাই কেপচুল টেকনিক’ (Removal of arsenic from ground water by capsule) নামেৰে কৰা পেটেণ্ট আবেদনখন উপযুক্ত পেটেণ্ট অনুদানৰ প্ৰকাশক অধিনিয়মৰ ধাৰা ৪৩ অনুযায়ী পেটেণ্ট জাৰ্ণেলতো প্ৰকাশ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সংস্থাটোৱে ৷

'ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট এডভান্স ছাৰ্ছ ছিষ্টেম’ (Indian Patent Advance Search System) চমুকৈ 'ইনপাছ’তো ৰিম'ভেল অৱ আৰ্ছেনিক ফ্ৰম গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বাই কেপচুল টেকনিক’ বুলি বিচাৰিলে এই পেটেণ্টৰ বিষয়ে উপলব্ধ হ’ব ৷ উল্লেখ্য যে এই পেটেণ্ট জমা দিয়াৰ সময়তে আমাৰ ভাৰতৰ চুবুৰীয়া চীন দেশে এই পেটেণ্টৰ বিপক্ষে আপত্তি দৰ্শাই তেওঁলোকৰ হাতত এনে সামগ্ৰী পূৰ্বেই আছে বুলি এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব খুজিছিল যদিও কলকাতাৰ এগৰাকী বিশেষ পেটেণ্ট উকীলৰ সহায়ত কলকাতাৰ আদালতত এই চীন দেশৰ দাবীৰ বিষয়টো নস্যাৎ কৰি আইনী যুঁজত ভাৰতেই ইয়াৰ একমাত্ৰ উদ্ভাৱক বুলি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিচতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ ইতিমধ্যেই সাজু হৈছে এই 'ৰিম'ভেল অব আৰ্ছেনিক ফ্ৰম গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বাই কেপচুল টেকনিক’ পেটেণ্টটো ৷

ইয়াৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীয়ে পানীৰ আৰ্ছেনিক শুদ্ধিকৰণৰ এক নতুন পথ পালে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্নজনে । এই বিশেষ কেপচুলৰ উদ্ভাৱক কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰত তথা অসমৰ বহু ঠাইত এই মাৰাত্মক আৰ্ছেনিকৰ প্ৰভাৱ আছে ৷

আৰ্ছেনিকৰ প্ৰভাৱৰ ফলতে পংগু হৈ পৰিছে বহু লোক ৷ আনকি অসমৰ নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ কেইবাটাও স্থানত আৰ্ছেনিকৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱাৰ লগতে ই জীৱকুলৰ ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে ৷ ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ পৰা এই মাৰাত্মক বিষস্বৰূপ আৰ্ছেনিক আঁতৰোৱাটো এক বিশাল আৰু খৰচী কাৰ্য‍ হোৱাৰ বাবেই চৰকাৰ তথা পানীৰ লগত জড়িত বিভাগসমূহে সেই পানীৰ উৎসকে বন্ধ কৰি আন উপায় উলিয়াইছে ৷

কিন্তু এতিয়া এনে এটি সামান্য কেপচুলে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো অতি সৰু কৰি পেলোৱাটো এশ শতাংশ নিশ্চিত ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ কল্যাণ হ’ব ৷ আশা কৰা হৈছে যে বৰ্তমানে পানীক লৈ 'জল জীৱন মিছন’ৰ দৰে অভিলাষী আঁচনিৰ সময়ত এনে এটি কেপচুলে সকলোকে সকাহ দিব ৷ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ এইক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উপকৃত হোৱাৰ থল আছে ৷

এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, কৰ্কট ৰোগত 'হটস্পট’ হিচাপে বৰ্তমান সময়ত চিহ্নিত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমৰ এই ৰোগৰ অধিকাংশ কাৰকেই হৈছে পানীত মিশ্ৰিত আৰ্ছেনিক ৷ এনে হ’লে এই আৰ্ছেনিক মুক্তকৰণ কেপচুল কৰ্কট ৰোগক বাধা দিয়াৰো এক অস্ত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হ’ব পাৰে ৷ এই সকলো দিশৰ লগতে আৰ্ছেনিক মুক্তকৰণৰ এনে কেপচুলৰ উদ্ভাৱনে মানৱ জাতিক এক নতুন পথ দিব বুলি সকলোৱে আশাবাদী ৷ লগতে চিৰঞ্জীৱ বেজবৰুৱাৰ এনে উদ্ভাৱনী শক্তিৰ বাবে তেখেতক লৈ গৌৰৱান্বিত সকলো ৷

