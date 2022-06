নগাঁও, 6 মে’: বুধবাৰে সন্ধিয়া নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । চহৰখনৰ নতুন বজাৰৰ এটা নিৰ্মীয়মান তিনিমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা পৰি জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় (School girl dead in Nagaon)। ব্যস্ততাপূৰ্ণ এলেকাটোত নিৰ্মাণকাৰ্য চলি থকা অট্টালিকাটোৰ পৰা আন্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই হঠাৎ ওপৰ মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু হয় ছাত্ৰীগৰাকীৰ (Girl falls from building in Nagaon)।

দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটোত লাগে হুৱা-দুৱা । স্থানীয় একাংশ লোক উপস্থিত হৈ প্ৰত্যক্ষ কৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ জথৰ দেহ । ঘটনাস্থলীত ইটাচালী আৰক্ষী চকীৰ(Itachali Town Police Out Post)ৰ পৰা যোৱা এটা দল উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

নগাঁৱত ৰহস্যজনকভাৱে অট্টালিকাৰ পৰি ছাত্ৰীৰ মৃত্যু

উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰা অট্টালিকাটোৰ ওপৰৰ ছাদত বালিৰে I Love You বুলি লিখা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকৰ লগতে আৰক্ষীয়ে । আনুমানিক ১৮ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ (School girl dies under suspicious circumstances)। এই পৰ্যন্ত মৃত্যুৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও প্ৰেমজনিত কাৰণতে কিশোৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই ।

কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা স্থানৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা মোবাইল ফোনো উদ্ধাৰ কৰিছে ।মোবাইল ফোনটোৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত । মৃত্যু হোৱা কিশোৰীগৰাকী নগাঁৱৰ কচুলখোৱাৰ দোলা আইচ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ধিং জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী টিউচনৰ বাবে নতুন বজাৰলৈ অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে (Dhing Jawahar Navodaya Vidyalaya)।

বিয়লি টিউচনলৈ অহা ছাত্ৰীগৰাকী তিনিমহলীয়া অট্টালিকাটোৰ পৰা পৰি মৃত্যু হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ । অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্তহে পোহৰলৈ আহিব ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ ।

