কলিয়াবৰ, ২৬ আগষ্ট: পহিলা আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক ২৭ টকাকৈ মজুৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছে (raising wages of tea workers in Assam) । লগে লগে ৰাজ‍্যত এই নতুন নিৰিখক লৈ উদ‍্যোগটোৰ লগত জড়িত বিভিন্ন মহলত সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ (Reaction to hike tea workers wages) ।

উল্লেখ‍্য যে শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই পূৰ্বৰ দৈনিক ২০৫ টকাৰ পৰা ২৭ টকা বৃদ্ধি কৰি ২৩২ টকালৈ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছে (Assam Hikes Daily Wages of Tea Workers) । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বিশেষ বৈঠকত চাহ শ্রমিকৰ বহুকেইটা সন্থাৰ লগতে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ, সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে (CM Himanta Biswa Sarma meeting with tea workers) ।

কিন্তু কোনো ধৰণৰ সহমতত উপনীত নোহোৱাকৈয়ে চৰকাৰে ২৭ টকা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক কৰুণা মহন্তই (All Assam Small Tea growers Association) । ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ প্ৰতিনিধি উক্ত বৈঠকত উপস্থিত আছিল যদিও চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে এই পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰোৱা নহ'ল ।

চাহ শ্ৰমিকৰ বৰ্ধিত মজুৰি প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া

বৰ্তমান সময়ত কেঁচা পাতৰ মূল‍্য ধৰাবাহিকভাৱে হ্ৰাস পাই থকাৰ সময়ত ইচ্ছা কৰিলেও বৰ্ধিত হাৰত চাহ শ্ৰমিকসকলক মজুৰি দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়‌ বুলি তেওঁ কয়। যদিহে চৰকাৰে কেঁচা পাতৰ মূল‍্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ন্যূনতম চল্লিছ টকাকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰে, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী নিৰিখত মজুৰি দিয়াত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে নিশ্চয়কৈ আপত্তি নকৰিব (Reaction of Small Tea Grower Association) ।

কিন্তু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বেছিভাগৰে পাত তোলা স্থায়ী শ্ৰমিক নাই, সেয়েহে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিৰিখত মজুৰি দিয়াৰ যুক্তিযুক্ততা কিমান সেই লৈ নিশ্চিতৰূপে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব । তৎসত্ত্বেও যদিহে নতুন নিৰিখত চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকক মজুৰি দিয়াটো বিচাৰে, তেনেহ'লে কেঁচা পাতৰ লগতে প্ৰস্তুত চাহৰো আন উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ দৰে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল‍্য নিৰ্ধাৰণ (minimum support price of raw tea leaves) কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক আহ্বান জনায় সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ সম্পাদক কৰুণা মহন্তই (Small Tea growers Association urges CM)।

কেৱল চাহ শ্ৰমিকৰ উন্নয়নৰ কথাকে চিন্তা নকৰি, অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ লগত পৰোক্ষ আৰু প্ৰত‍্যক্ষভাৱে নিয়োজিত ৰাজ‍্যৰ প্ৰায় পোন্ধৰ লাখ লোকৰ কথাও গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিবলৈ অসমৰ মুখ‍্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে সদৌ অসম চাহ খেতিয়ক সন্থাই । এতিয়া চাহ শ্ৰমিকৰ বৰ্ধিত মজুৰিৰ বিষয়টো চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব‍্য কৰে সম্পাদকগৰাকীয়ে ।

