কলিয়াবৰ,২৪ জুলাই: অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এটি তেনেই চিনাকী নাম ৰঞ্জু হাজৰিকা। অসমীয়া সাহিত্য়ত ৰহস্যৰ এক নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰা ৰঞ্জু হাজৰিকা নবীন-প্ৰবীন সকলোৰে মাজত সমানেই জনপ্ৰিয় ।

ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ ওপজা দিন পালন

এইগৰাকী সাহিত্য়িকে ৰচনা কৰিছে বহুতো জনপ্ৰিয় গ্ৰন্থ । এক বিৰামহীন যাত্ৰাৰে 'বহুৰূপী'ৰ পৰা 'বিচ্ছুৰিত প্ৰেমৰ বৰ্ণালী' লৈকে বিষ্ময়কৰ প্ৰতিভাৰে ৭৫০ খনতকৈয়ো অধিক অসমীয়া গ্ৰন্থৰ ৰচনাৰ এক বৰ্ণিল ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বহনকাৰী ৰহস্য সাহিত্যিক গৰাকীৰ দেওবাৰে ৭৫ সংখ‍্যক ওপজা দিন পালন কৰা হয় (75th Birthday of Ranju Hazarika Celebration at Kaliabar in Nagaon)।

দেওবাৰে চাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত অসমৰ জনপ্ৰিয় ৰহস‍্য সাহিত‍্যৰ অদ্বিতীয় সাহিত‍্যিক ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ ওপজা দিন উদযাপন কৰা হয় । অনুষ্ঠানটোত বহুতো লোকে তেওঁক ওপজা দিনৰ ওলগ জনায় । অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শান্তিৰ প্ৰতীক পাৰ চৰাই উৰুওৱা হয় ।

