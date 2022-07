কলিয়াবৰ, ২ জুলাই : অহা ২৪ জুলাইত 'ৰহস‍্য সম্ৰাট' ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ জন্মদিন ('Rahasya Satra' Ranju Hazarika's birthday) । অসমৰ সাহিত্য জগতৰ নৱ অধ্যায়ৰ সূচনাকাৰী তথা অসমীয়া ৰহস্য সাহিত্যৰ মুকুটবিহীন সম্ৰাটজনৰ ওপজা দিন উদ্‌যাপনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে চাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেচনে (Sining Green Asiyana Welfare Foundation) ।

চাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত অসমৰ জনপ্ৰিয় ৰহস্য সাহিত্যিক ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ ৭৫ সংখ্যক জন্ম দিৱস (Ranju Hazarika's 75th birthday celebration in Kaliabor) উদ্যাপনৰ আয়োজন চলিছে কলিয়াবৰত ৷ সাহিত্য জগতৰ এক বিৰামহীন যাত্ৰাৰে 'বহুৰূপী'ৰ পৰা 'বিচ্ছুৰিত প্ৰেমৰ বৰ্ণালী'লৈকে ৭৫০ খনতকৈয়ো অধিক অসমীয়া গ্ৰন্থ ৰচনাৰ (More than 750 books written by Ranju Hazarika) এক বৰ্ণিল ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বহনকাৰী ৰহস্য সাহিত্যিকগৰাকীৰ ২৪ জুলাইত জন্ম দিৱস ৷

তদুপলক্ষে গ্ৰীণ আচিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেচনে এদিনীয়াকৈ কলিয়াবৰৰ চুলুংস্থিত গ্ৰীণ আচিয়ানা পেলেচত আয়োজন কৰিছে জন্ম দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ ৷ সেইদিনা পুৱা ৯ বজাত কলিয়াবৰৰ চুলুংস্থিত গ্ৰীণ আচিয়ানা পেলেচত পূজা-অৰ্চনাৰে আৰম্ভ হ’বলগা দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ ১১ বজাত পতাকা উত্তোলন, ১১.৩০ বজাত পাৰ চৰাই উৰণ আৰু বৃক্ষৰোপণ, ১২ বজাৰ পৰা ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ দ্বাৰা ৰচিত গ্ৰন্থ, তেওঁ লিখা কলম আদি সংগৃহীত বস্তুৰ প্ৰদৰ্শনীৰ পাছতে ১ বজাৰ পৰা মঞ্চ মুকলি, সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে আয়োজক সংস্থাটোৱে ৷

উক্ত দিনাই ইতিপূৰ্বে অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ভিত্তিত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰস্কাৰসমূহ বিতৰণৰ লগতে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব (Many dignitaries will be felicitated) ৷ উপস্থিত থাকিবলগীয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত হৈছে হাইদৰ হুছেইন, দুলাল বৰা, দিলীপ বৰা, দয়ানন্দ পাঠক, জুবিন গাৰ্গ, গৰিমা গাৰ্গক আদি ৷ সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাসকলৰ ভিতৰত সংগীত শিল্পী দিক্ষু, প্ৰিয়ংকা ভৰালী, নিতুল চাংমাই, মনিকাঞ্চন কোঁৱৰ, নয়নমণি মূৰাক প্ৰদান কৰা হ’ব ৰঞ্জু হাজৰিকা বৰেণ্য বঁটা (Ranju Hazarika Barenya Award) ৷

দিনজোৰা সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোতে ৰঞ্জু হাজৰিকা নিজে উপস্থিত থাকিব ৷ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পাঠকৰ মনত ঠাই লোৱা সাহিত্যিকগৰাকীৰ এনে জন্ম দিৱসৰ আয়োজনে এক ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বুলি আশাবাদী আয়োজক ফাউণ্ডেচনৰ সঞ্চালকদ্বয় ক্ৰমে ড° কিশোৰ হাজৰিকা আৰু স্নিগ্ধাজ্যোতি গোস্বামী ৷

