চামগুৰি, ১৪ ডিচেম্বৰ : বৰ্তমান ইটোৰ পাছত সিটো অভিযোগেৰে ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে বাজিয়া উন্নয়ন খণ্ড (allegation against Bajia Development Block) । তাৰ মাজতে পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে চামগুৰিৰ ৰঙাগড়া পঞ্চায়ত (controversy in Rangagara panchayat of Samguri) ।

এইবাৰ পুনৰ বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰিছে ৰঙাগড়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য বিতু দাসগুপ্তা (Rangagara anchalik panchayat member in controversy) । পঞ্চায়তটোৰ অন্তৰ্গত একাংশ লোকে সদস্যগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে আন এক অভিযোগ । ৰঙাগড়া পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চকীটূপ গাঁৱৰ ৰাইজে এইবাৰ উত্থাপন কৰিছে এই অভিযোগ ।

চকীটূপ গাঁৱৰ এখন খেলপথাৰত ২০২১-২২ বৰ্ষত ভূমি পূৰণ আৰু সীমাবেৰৰ নামত আবণ্টন হৈছিল প্ৰায় ৮,১৮,১২২ টকা (allegation against anchalik panchayat member) । কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল উক্ত কাম । বৰঞ্চ মাত্ৰ দহ গাড়ীমান মাটি পেলায়েই দায়িত্ব সামৰাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় ৰাইজে ।

ৰঙাগড়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ

ইয়াৰ উপৰি খেলপথাৰখনত সমান নকৰাকৈ দহ গাড়ীমান মাটি দমবান্ধি পেলাই থোৱাৰ ফলত বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুপযোগী হৈ থকাৰ বাবে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰে স্থানীয় লোকসকলে । বিশেষকৈ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যগৰাকীক বিভিন্ন সময়ত এই খেলপথাৰখনৰ সম্পৰ্কে কৈ আহিছে যদিও সদস্যগৰাকীয়ে দায়সৰা মন্তব্য দি আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় লোকে ।

বৰ্তমান সদস্যগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই আঁচনিৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে । এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ৰাইজৰ অভিযোগক কাণসাৰ দিবনে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যগৰাকীয়ে ? বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই চকু দিবনে এনেবোৰ আঁচনিত ? এই সকলো পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব ।

