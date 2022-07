নগাঁও, 9 জুলাই : কাইলৈ অৰ্থাৎ দেওবাৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰিব ঈদ উজ জোহা (Eid ul Adha 2022) । কিন্তু ঈদ উজ জোহা উদযাপনৰ প্ৰাক মহুৰ্তত হঠাৎ কুৰ্বানীক লৈ অসমৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বিভ্ৰান্তিৰ । বিশেষকৈ শুক্ৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা এটা বাতৰিৰ পিছতেই কুৰ্বানিৰ ওপৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাক লৈ বিপাঙত পৰিছে অসমৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল ।

ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে কুৰ্বানিক লৈ চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইয়াৰ পিছতেই নগাঁৱৰ অঞ্জুমান ই টাউন ঈদগাহ কমিটিৰ কাৰ্যালয়ত ঈদগাহ কমিটিৰ হৈ এক সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে (Rakibul Hussain press meet on Qurbani on Eid in Nagaon)।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক সমৰ্থন একালৰ বন্ধু ৰকিবুল হুছেইনৰ

সংবাদ মেলত AIUDF নেতা বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন ।

ঈদ উজ জোহাৰ প্ৰাকমহুৰ্তত AIUDF নেতা বদৰুদ্দিন আজমলে কুৰ্বানিক লৈ কৰা এটা বিশেষ মন্তব্যৰ পিছতেই কুৰ্বানিক লৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৰকিবুল হুছেইনে । লগতে কিহৰ ভিত্তিত বদৰুদ্দিন আজমলে কুৰ্বানিক লৈ মন্তব্য কৰিলে বুলিও আজমলক প্ৰশ্ন কৰে কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীয়ে ।

ইপিনে কুৰ্বানিক লৈ চৰকাৰক স্পষ্ট মন্তব্য কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে । আনহাতে, কুৰ্বানিক লৈ চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাত কোনো নতুন কথা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে ৰকিবুল হুছেইনে । ইছলামতো অবৈধভাৱে জন্তু বধ কৰাৰ নিয়ম নাই । শনিবাৰে কুৰ্বানিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যক সমৰ্থন জনাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একালৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা বৰ্তমান বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে ।

লগতে সকলো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোককে পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখি নিয়মৰ ভিতৰত ঈদ উজ জোহা উদযাপন কৰিবলৈও আহ্বান জনাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে । লগতে কুৰ্বানিৰ নামত অন্য ধৰ্মৰ অনুভূতিত যাতে কোনেও আঘাত নাসানে তাৰ প্ৰতিও সজাগ থাকিবলৈ আহ্বান জনাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে (Rakibul Hussain urged people not to hurt other religions) ।

