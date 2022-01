নগাওঁ,28 জানুৱাৰী : নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত চলি আছে কীৰ্তিকমল বৰা এনকাউণ্টাৰৰ(Student Leader Shot by Police in Nagaon) তদন্তৰ শুনানি (Public Hearing of Kirtikamal Bora encounter) । নগাঁও আৰক্ষীৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ পিছত প্ৰত্যক্ষদর্শীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে তদন্তৰ দায়িত্বত থকা ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে ।

ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত কীৰ্তিকমল বৰাৰ পিতৃ নিলকমল বৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে সাক্ষ্যদান কৰিছে ৷ লগতে 7 দিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তদন্তৰ (Inquiry on Nagaon encounter) প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৷ শীঘ্ৰেই কীৰ্তিকমল বৰাই ন্যায় পাব বুলি আশাবাদী পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় দল সংগঠন ।

কীৰ্তিকমল এনকাউন্টাৰৰ শুনানি : কীৰ্তিকমলৰ পিতৃৰ সাক্ষ্যদান

উল্লেখ্য যে, 22 জানুৱাৰীত নগাঁৱৰ কচলুখোৱাত সংঘটিত হৈছিল সেই অবাঞ্চিত, বৰ্বৰ ঘটনাটো । মাতৃৰ ঔষধ আনিবলৈ যোৱা প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা কীৰ্তিকমল বৰা আহত হৈছিল আৰক্ষীৰ গুলীত । ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডৰ লোকে আটক কৰিছিল জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজন লোকক । সাধাৰণ পোছাকত থকা আৰক্ষীয়ে জাকিৰ হুছেইনক প্ৰহাৰ কৰাৰ কাৰণ সুধিবলৈ যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা কীৰ্তিকমল বৰা । কীৰ্তিকমল বৰাও ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কীৰ্তিকমল বৰা নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰি নগাঁৱৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবাদ । ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল উচ্চ পৰ্য্যায়ৰ তদন্ত ।

