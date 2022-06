ৰহা,১৮ জুন: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত চুক্তিভিত্তিত চাকৰিত মকৰল কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে ‘অগ্নিপথ প্ৰকল্প'(Govt announces Agnipath recruitment scheme for armed forces) । কিন্তু এই ‘অগ্নিপথ প্ৰকল্প'(Agnipath recruitment 2022)ক কেন্দ্ৰ কৰি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বিক্ষোভ-প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী(Protest against Agnipath scheme) । বিহাৰত এই বিক্ষোভে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । ৰে'লপথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে জ্বলাইছে ৰে'ল(Protesters blocked the railway track in Bihar) । অসমতো এই প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ উকমুকনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

ৰহাত সামৰিক বাহিনীৰ অগ্নিপথ নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰহাতো অগ্নিপথৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী(Protest against Agnipath scheme in Raha) । চাৰি বছৰীয়া চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তে সেনাবাহিনীৰ পৰীক্ষা পতাৰ দাবীৰে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । দুবছৰ পূৰ্বৰে পৰা ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ মেডিকেল আৰু শাৰীৰিক পৰীক্ষাত উৰ্ত্তীণ হোৱাৰ পাছত লিখিত পৰীক্ষা পিছুৱাই পিছুৱাই এতিয়া অগ্নিপথৰ জড়িয়তে চাৰি বছৰীয়া সেনাৰ চাকৰীত যুৱকক নিযুক্তি দিব বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰোধীতা কৰিছে এই সকল যুৱকে ।

শনিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ৰহাৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা নিবনুৱা যুৱকৰ দলটোৱে ৰাজনাথ সিং মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দি অতিশীঘ্ৰে ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি সেনা বাহিনীত পূৰ্বৰ দৰে নিযুক্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে । প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ঘাই পথৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ সময়তে নগাওঁ আৰাক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সহ এটা আৰক্ষীৰ দলে প্ৰতিবাদী যুৱকৰ দলটোক বুজাই সেই স্থানৰ আতৰাই পঠিয়াই ।

