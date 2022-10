কলিয়াবৰ, ১৭ অক্টোবৰ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে সোমবাৰে নতুন দিল্লীৰ ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত (Indian Agricultural Research Institute) দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত “পিএম কিষাণ সন্মান সন্মিলন, ২০২২”ৰ উদ্বোধন কৰে (Inauguration of PM Kisan Samman Sammelan 2022)। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ১৩,৫০০ ৰোধিক কৃষক আৰু প্ৰায় ১৫০০ এগ্ৰি ষ্টাৰ্টআপক একত্ৰিত কৰে । ইয়াত ১ কোটিৰো অধিক কৃষক, বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

দেশৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (Prime Minister Narendra Modi) ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমৰে মুকলি কৰিলে প্ৰধান মন্ত্ৰী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্ৰ (PMKSK Inaugurate at Kaliabor)। এইটো হৈছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো সমৃদ্ধি কেন্দ্ৰ । দ্বাৰ-বাগৰী সমবায় সমিতিৰ উদ্যোগত জখলাবন্ধাৰ বাঘজানত স্থাপিত কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্ৰটো ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰে প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ।

উক্ত অনুষ্ঠানত নগাঁও আৰু কলিয়াবৰৰ সমবায় আৰু কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগতে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে সমগ্ৰ দেশতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰসায়ন আৰু সাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত ৬০০ টা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্ৰ (PMKSK) উদ্বোধন কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত দেশখনৰ সাৰৰ খুচুৰা বিপণীসমূহক পৰ্যায়ক্ৰমে পিএমকেএছকে লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ব ।

পিএমকেএছকে সমূহে কৃষকসকলৰ একাধিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব আৰু কৃষি-সামগ্ৰী (সাৰ, বীজ, সঁজুলি) যোগান ,মাটি, বীজ,সাৰৰ পৰীক্ষাৰ সুবিধা,কৃষকসকলৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি , বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি সম্পৰ্কীয় তথ্য প্ৰদান কৰা আৰু খণ্ড তথা জিলা পৰ্যায়ৰ আউটলেটসমূহত খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলৰ নিয়মীয়া সামৰ্থ্য বিকাশ নিশ্চিত কৰিব । উল্লেখ্য় যে ৩.৩ লাখৰো অধিক খুচুৰা সাৰৰ বিপণীক পিএমকেএছকে লৈ ৰূপান্তৰিতকৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

এই অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় জন উৰ্বৰক পৰিযোজনা - ওৱান নেচন ওৱান সাৰৰ শুভাৰম্ভ (Launch of One Nation One Fertilizer) কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰত ইউৰিয়া বেগ মুকলি কৰে। এই ব্য়ৱস্থাই কোম্পানীসমূহক একক ব্ৰেণ্ড নাম "ভাৰত" ৰ অধীনত সাৰৰ বজাৰত সহায় কৰিব ।

উল্লেখ্য় যে কৃষক কল্যাণৰ অৰ্থে নিৰন্তৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতিফলন ঘটাই এই অনুষ্ঠানতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দ্বাদশ কিস্তিৰ ধনৰাশি মুকলি কৰে । প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ (PM KISAN) অধীনত ১৬,০০০ কোটি টকা মুকলি কৰি দিয়া হ’ব । এই আঁচনিৰ অধীনত যোগ্য কৃষক পৰিয়ালসমূহলৈ ২০০০ টকাকৈ তিনিটা সমান কিস্তিত বছৰি ৬০০০ টকা আগবঢ়োৱা হয় । পিএম-কিষাণৰ অধীনত এতিয়ালৈকে যোগ্য কৃষক পৰিয়ালসমূহে ২ লাখ কোটি টকাৰো অধিক ধন লাভ কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৃষি ষ্টাৰ্টআপ কনক্লেভ আৰু প্ৰদৰ্শনীও উদ্বোধন কৰে । প্ৰায় ৩০০ টা ষ্টাৰ্টআপে প্ৰিচিশ্যন ফাৰ্মিং,প'ষ্ট-হাৰভেষ্ট এণ্ড ভেল্যু এড ছলিউচন,সংযোগী কৃষিকাৰ্য, আৱৰ্জনাৰ পৰা সম্পদলৈ, ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলৰ বাবে মেকানিজেশ্যন, যোগান শৃংখল ব্যৱস্থাপনা,কৃষি-লজিষ্টিক আদিৰে সম্পৰ্কীয় উদ্ভাৱনৰাজি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাৰ সম্পৰ্কীয় ই-আলোচনী ‘ইণ্ডিয়ান এজ’ (E magazine Indian Age) উন্মোচন কৰে। ইয়াত শেহতীয়া অগ্ৰগতি, মূল্যৰ ধাৰা বিশ্লেষণ, উপলব্ধতা আৰু ব্যৱহাৰ, কৃষকৰ সফলতাৰ কাহিনী আদিৰ লগতে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ত সাৰৰ স্থিতি সম্পৰ্কীয় তথ্য লাভ কৰা যাব।

