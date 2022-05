ৰহা,২০ মে': ৰাজ্যজুৰি বানৰ কালৰূপ(Flood situation become critical in Assam) । কপিলীয়ে বুৰাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল(Water levels of Kopili River continue to rise) । সাধাৰণ জনতাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যাৰ্তৰ কাষত থিয় হৈছেগৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক । শুকুৰবাৰে কপিলীৰ ভয়াবহ প্ৰলয়ংকাৰী বানে বুৰাই পেলোৱা নগাঁও জিলাৰ ৰহা সমষ্টিৰ কেইবাটাও স্থান পৰিদৰ্শন কৰিলে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাই(Pijush Hazarika visits flood effected area of Raha) ।

ৰহাৰ স্থানীয় বিধায়ক শশীকান্ত দাসক লগত লৈ মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে চাপৰমুখ মাৰোৱাৰীপট্টীৰ প্লাবিত অঞ্চলৰ লগতে ৰহা গড়মাৰীৰ অতিকৈ বিপদজনক তিনিসূঁতিত উপস্থিত হৈ সামগ্ৰিক বান পৰিবেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰে । উল্লেখ্য যে, প্ৰায় চাৰিকোটি টকাৰ ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা তিনিসূঁতি বান্ধৰ কাম প্ৰায় শেষ হোৱাৰ সময়তে প্ৰলয়ংকাৰী বানে সকলো স্তব্ধ কৰি তোলে ।

ভৰিত গাম বুট পিন্ধি ৰহাত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাৰ

ফলত তিনিসূঁতি বান্ধৰ অন্য এটি কাষেৰে ৰহা-চাপৰমুখ পথৰ ওপৰেদি শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা পানী বাগৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাই শুকুৰবাৰে পুৱাতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিজে পানীৰ সোঁতৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি আগুৱাই গৈ বান পৰিস্থিতি নিৰিক্ষণ কৰে ।

লগতে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ সকলো দিশ নিজৰ নজৰত ৰাখি বান শিবিৰত যাতে কোনো কাৰণতে খাদ্যবস্তু, ঔষধ আদিৰ অভাৱ নহয় তাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ইফালে মন্ত্ৰীগৰাকীক কাষত পাই বন্যাৰ্তসকলে কিছু পৰিমাণে আশ্বস্ত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।

