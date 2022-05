চামগুৰি/কলিয়াবৰ 27 মে' : ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায়েই সংঘটিত হৈ আহিছে বন্যহস্তীৰ ত্ৰাসৰ ঘটনা । জনাঞ্চললৈ বন্যহস্তীৰ আগমন তথা পথাৰৰ শষ্য নষ্ট কৰাৰ লগতে ঘৰ বাৰী ভাঙি চলোৱা তাণ্ডৱত বাৰুকৈয়ে বিপাঙত পৰি আহিছে ৰাইজ ৷ সম্প্ৰতি খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ ত্ৰাসত প্ৰায়ে উজাগৰী নিশা কটাবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰবাসীয়ে(Elephant Terror Continues at Kaliabor) ৷

আনহাতে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ দুখন ঘৰৰ পকী বেৰ ভঙাৰ লগতে ভঁৰালৰ ধান খাই তহলিং কৰে ৷ সেই সময়তে হাতীক খেদিবলৈ গৈ (Man elephant conflict in Assam) গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন লোক (One person injured in Elephant Attack)৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি দুই-তিনিটা হাতীয়ে এনেদৰে প্ৰতি নিশাই গঞাৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি তাণ্ডৱ চলোৱাত এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন সুঁৱৰিছে ৰাইজে ৷ চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত গঞাক ক্ষতিপূৰণ দিয়াটো দূৰৰ কথা বন বিভাগে হাতীকেইটাক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠাবলৈও সক্ষম নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাইজে ৷

বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত থকাৰ মাজতে এটি বন্যহস্তীৰ চিকিৎসাত ব্ৰতী ৰাইজ

ইফালে, হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত থকাৰ সময়তে নগাঁও-কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী পুলিবাগানত বিচৰণ কৰি থকা এটি আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সচেতন মহল(One Elephant injured at Karbi Anglong) ৷

বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত থকাৰ মাজতে এটি বন্যহস্তীৰ চিকিৎসাত ব্ৰতী ৰাইজ

জানিব পৰা মতে, বন্যহস্তীটো সোঁ ঠেঙত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত কাজিৰঙাৰ পৰা অহা এটি বিশেষ চিকিৎসকৰ দলে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা মতে, হাতীটোক ঔষধ প্ৰদান কৰি (Injured elephant treatment at Karbi Anglong)থকা হৈছে যদিও নিতৌ হাতীটোৱে স্থান সলনি কৰি থকাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে চাপানালা খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বনকৰ্মীসকল । ভীমকলৰ মাজত ঔষধ ভৰাই হাতীটোক ভক্ষণ কৰাবৰ বাবে বনকৰ্মীসকলে বহু কষ্টৰে নিতৌ হাতীটোৰ সম্ভেদ উলিয়াবলগীয়া হয় । সম্প্ৰতি বনকৰ্মী, স্থানীয় ৰাইজ, সকলোৰেই কেৱল মাত্ৰ এটাই আশা, যেন অতি শীঘ্ৰেই সুস্থ হৈ উঠক বন্যহস্তীটো ৷

লগতে পঢ়ক : Kaziranga golden tiger: এশিঙীয়া গঁড়ৰ মাজত সোণালী বাঘৰ বিচৰণ