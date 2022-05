ৰহা, 22 মে' : ক্রমাৎ অৱনতি ঘটিছে অসমৰ বান পৰিস্থিতি (Flood situation is remain same in Assam)। বানত ডুব গৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁৱৰ কৃষিভূমি (Cultivation destroy in Flood)। ইতিমধ্যে বানৰ কৱলত পৰি কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাবলগীয়া হৈছে (Many people died flood in Assam)৷

আনহাতে, এইবাৰ ৰহাত বানৰ কৱলত পৰি মৃত্যু হ'ল এজন লোকৰ । মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম কৃষ্ণ ভদ্ৰ আৰু তেওঁৰ বয়স 50 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, শনিবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছিল ৰহা দীঘলিআটি গড়মাজৰ বাসিন্দা কৃষ্ণ ভদ্ৰ ।

মৃত কৃষ্ণ ভদ্ৰৰ বাসগৃহ বানে সম্পূৰ্ণ বুৰাই পেলোৱাত পৰিয়ালসহ সমীপৰ জোঙালবলহু গড় মীনপামৰ ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লৈছিল । কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগত লোকজন সন্ধানহীন হোৱাত পত্নী, কন্যাই বিচাৰ-খোছাৰ কৰে যদিও কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় ।

ইফালে, দেওবাৰে পুৱা বানত ডুব যোৱা ঘৰটোলৈ পত্নী তথা পৰিয়ালৰ লোক উভতি যোৱাত ঘৰৰ চোতালৰ পানীৰ তলত কৃষ্ণ ভদ্ৰৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি শোকত ভাগি পৰে । ইয়াৰ পিচতে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে ৰহা আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে নাৱৰ দ্বাৰা মৃতদেহটি উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

